Mladíci Slovana mali na dosah cenný výsledok. Linz udrel gólovo v závere

UEFA Youth League - 4. kolo
LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava 2:1 (1:1)
Góly: 12. Krapf, 90.+1 Shatri - 29. Verhaeghe (vl.).
Rozhodovali: Tozan - Jamnik, Sašivarevič (všetci Slovin.), ŽK: Jindra, Wimmer, Ibrahim, Katzmayr - Lembak, Hajko.
LASK: Katzmayr - Teufel, Verhaeghe, Ibrahim - Wansch, Ilk, A. Wimmer (90.+3 Miksch), Ortner (66. Hartl) - Jindra (66. Hattinger) - Bozsoki (66. Osifo), Krapf (85. Shatri)
Slovan: Gramblička - Lembak, Rečný, Dom. Balog, Hajko - Holocsy - Bran. Treplan (79. Žofčák), Kendera (90. Kotula), L. Šalkovič, Tomáško - Iuhanyak (79. Listmajer)
Futbalisti Slovana Bratislava si v mládežníckej Lige majstrov pripísali tretiu prehru. V utorkovom zápase v rakúskom Paschingu siahali na cenný bod, no napokon podľahli domácemu LASK Linz 1:2. Po štyroch vystúpeniach v UEFA Youth League majú na konte naďalej tri body.
LASK poslal do vedenia v 12. minúte Paul Krapf, Slovan vyrovnal o 17 minút neskôr, keď si dal vlastný gól domáci Manoel Verhaeghe.
O víťazstve Linzu rozhodol presný zásah striedajúceho Florentina Shatriho v prvej minúte nadstaveného času druhého polčasu.
Slovenský zástupca sa tak nedočkal ďalších bodov v európskej pohárovej súťaži, v nej už predtým zdolal Stuttgart 1:0 a prehral na pôde Paríža St. Germain (1:6) a AS Rím (0:5).
Mladíci Slovana odohrajú ďalší zápas v UEFA Youth League 24. novembra, keď v domácom prostredí privítajú španielsky Real Betis.
O 21.00 h nastúpia v Linzi aj A-tímy LASK a ŠK Slovan Bratislava v rámci 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
Hlas po zápase
Michal Demeter, tréner Slovana: „Na pôde Linzu sme odohrali veľmi dobrý zápas s nešťastným koncom pre nás. V prvom polčase sme boli jednoznačne lepším mužstvom, súper mal veľký problém s našou aktivitou v oboch fázach hry. Okrem gólu sme mali ešte ďalšie tri-štyri šance, ktoré sme žiaľ nedokázali premeniť. V druhom polčase sa hra trochu viac vyrovnala a keď to už vyzeralo, že odídeme aspoň s bodom, súper nás potrestal za našu ojedinelú nedôslednosť pri riešení hernej situácie na našej polovici. Napriek tomu som hrdý na našich hráčov, ukázali sme výkon hodný tejto súťaže.“
Formát mládežníckej Ligy majstrov
V mládežníckej Lige majstrov hrajú tímy do 19 rokov a súťaž pozostáva z dvoch častí.
Ligová vetva má rovnaké zloženie ako v seniorskej Lige majstrov, kde mládežnícke tímy absolvujú 6 zápasov (na rozdiel od 8 pri seniorskej Lige majstrov). Do vyraďovacej časti postúpi 22 tímov.
Mimo ligovej vetvy sa hrá aj majstrovská vetva, v ktorej súčasťou sú šampióni mládežníckych národných líg, ktorí v troch kolách bojujú o 10 miesteniek do play-off.
Tímy na 1. - 6. mieste ligovej vetvy zabojujú v šestnásťfinále o postup proti mužstvám na 17. - 22. mieste ligovej vetvy, postupujúcich z majstrovskej vetvy čakajú v boji o osemfinále zvyšné výbery z ligovej vetvy.
Všetky zápasy play-off sa hrajú iba na jeden duel.
V sezóne 2026/2027 sa v súťaži predstavia dva slovenské tímy. V ligovej vetve bude Slovensko zastupovať mládežnícky tím Slovana Bratislava, ktorý sa do nej dostal vďaka postupu A-tímu do hlavnej fázy Ligy majstrov. V majstrovskej vetve sa opäť predstaví MŠK Žilina ako úradujúci majster slovenskej ligy v kategórii U19.