Nádej na body už väčšia nebude. Kde sledovať zápas LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava? (TV program)

Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká v utorok 3. novembra o 21:00 h už štvrtý zápas v hlavnej fáze Ligy majstrov. Na pôde rakúskeho LASK Linz zabojujú o svoje prvé body v súťaži.
„Belasím“ sa v najprestížnejšej klubovej súťaží vôbec nedarí. Po dvoch vysokých prehrách na trávnikoch PSG (1:6) a AS Rím (0:4), ako aj domácom nezdare so Stuttgartom (0:3) figurujú v tabuľke na poslednej 36. priečke so skóre 1:13.
Naopak, domáci Linz si už v milionárskej súťaži pripísal historický úspech, keď v minulom kole šokoval Lisabon a zdolal favorizovaný Sporting 3:2.
Zverenci trénera Yayu Toureho sa pred európskym vystúpením naladili ligovým víťazstvom v Podbrezovej (2:1).
Na Raiffeisen Arene v Linzi sa však budú musieť zaobísť bez podpory svojich priaznivcov. UEFA totiž udelila Slovanu trest v podobe zákazu predaja lístkov na hostí za výtržnosti fanúšikov v Ríme.
Zápas vysiela naživo televízna stanica Nova Sport 5 a stretnutie môžete sledovať aj prostredníctvom streamovacej platformy Voyo.
Duel LASK LINZ - ŠK Slovan Bratislava môžete sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textový online prenos.
Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo