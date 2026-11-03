    LASK
    LASK
    Liga majstrov
    03.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
    Oberösterreich Arena
    21:00
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Na snímke tréner Slovana Yaya Touré.
    Slovan desí séria „made in Austria“. Touré smúti za esom: Rýchlosť by nám pomohla
    Futbalisti LASK Linz oslavujú víťazstvo na ihrisku Sportingu Lisabon v Lige majstrov.
    Rakúsky expert vyriekol slová, ktoré pre Slovan neveštia nič dobré: Musím vás sklamať
    Kevin Wimmer (vľavo).
    Taký drahý nebol žiaden hráč Slovana. Kmotrík ho platí, expert tvrdí, že premárnil talent
    Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Slovan do poslednej chvíle bojoval. Pozná definitívny verdikt pred duelom v Linzi
    Dietmar Kühbauer.
    Je to zápas, ktorý nemá jasného favorita. Rakúšania po skalpe Sportingu varujú pred Slovanom
    Yaya Touré
    Slovan má v Linzi veľkú šancu na historické body. Touré chce potešiť fanúšikov aj na diaľku
    PrehľadPreviewTV programSúvisiace

    Nádej na body už väčšia nebude. Kde sledovať zápas LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava? (TV program)

    Fotka zo zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov.
    Fotka zo zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov. (Autor: Niki Ivanicsová)
    Sportnet|3. nov 2026 o 07:30
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    Pozrite si TV program zápasu LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava vo 4. kole Ligy majstrov.

    Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká v utorok 3. novembra o 21:00 h už štvrtý zápas v hlavnej fáze Ligy majstrov. Na pôde rakúskeho LASK Linz zabojujú o svoje prvé body v súťaži.

    „Belasím“ sa v najprestížnejšej klubovej súťaží vôbec nedarí. Po dvoch vysokých prehrách na trávnikoch PSG (1:6) a AS Rím (0:4), ako aj domácom nezdare so Stuttgartom (0:3) figurujú v tabuľke na poslednej 36. priečke so skóre 1:13.

    Naopak, domáci Linz si už v milionárskej súťaži pripísal historický úspech, keď v minulom kole šokoval Lisabon a zdolal favorizovaný Sporting 3:2.

    Kde dnes sledovať Ligu majstrov v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Zverenci trénera Yayu Toureho sa pred európskym vystúpením naladili ligovým víťazstvom v Podbrezovej (2:1).

    Na Raiffeisen Arene v Linzi sa však budú musieť zaobísť bez podpory svojich priaznivcov. UEFA totiž udelila Slovanu trest v podobe zákazu predaja lístkov na hostí za výtržnosti fanúšikov v Ríme.

    Zápas vysiela naživo televízna stanica Nova Sport 5 a stretnutie môžete sledovať aj prostredníctvom streamovacej platformy Voyo.

    Duel LASK LINZ - ŠK Slovan Bratislava môžete sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textový online prenos.

    Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava

    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    PSG
    PSG
    6 - 1
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Parc des Princes | Paríž
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    0 - 3
    Stuttgart
    Stuttgart
    Tehelné pole | Bratislava
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    4 - 0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stadio Olimpico | Rím
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    LASK
    LASK
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Oberösterreich Arena | Linz
    24.11. 21:00
    | Ligová fáza | 5. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Betis
    Betis
    Tehelné pole | Bratislava
    09.12. 18:45
    | Ligová fáza | 6. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Šachtar
    Šachtar
    Tehelné pole | Bratislava
    19.01. 21:00
    | Ligová fáza | 7. kolo
    Lille
    Lille
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stade Pierre-Mauroy | Lille
    27.01. 21:00
    | Ligová fáza | 8. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    Tehelné pole | Bratislava

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    3
    3
    0
    0
    14:5
    9
    V
    V
    V
    2
    Aston VillaAston VillaAVL
    3
    3
    0
    0
    12:3
    9
    V
    V
    V
    3
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    4
    Real MadridReal MadridRMA
    3
    3
    0
    0
    10:5
    9
    V
    V
    V
    5
    BetisBetisBET
    3
    3
    0
    0
    7:4
    9
    V
    V
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    3
    2
    1
    0
    7:2
    7
    R
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    R
    V
    V
    8
    BarcelonaBarcelonaBAR
    3
    2
    0
    1
    11:6
    6
    P
    V
    V
    9
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    10
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    11
    BruggyBruggyBRU
    3
    2
    0
    1
    9:6
    6
    V
    V
    P
    12
    SportingSportingSPO
    3
    2
    0
    1
    7:4
    6
    P
    V
    V
    13
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    14
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    3
    1
    2
    0
    10:5
    5
    R
    R
    V
    15
    AS RímAS RímROM
    3
    1
    1
    1
    8:5
    4
    V
    P
    R
    16
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    R
    V
    P
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    P
    V
    R
    18
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    19
    VillarrealVillarrealVIL
    3
    1
    0
    2
    8:8
    3
    P
    V
    P
    20
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    P
    P
    V
    21
    Inter MilánoInter MilánoINT
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    V
    P
    P
    22
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    23
    GalatasarayGalatasarayGAL
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    24
    LASKLASKLSK
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    FeyenoordFeyenoordFEY
    3
    1
    0
    2
    4:8
    3
    P
    V
    P
    27
    LensLensLEN
    3
    1
    0
    2
    3:7
    3
    P
    P
    V
    28
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    3
    1
    0
    2
    4:9
    3
    P
    V
    P
    29
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    30
    RB LipskoRB LipskoLEI
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    V
    P
    31
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    33
    VikingVikingVIK
    3
    0
    1
    2
    5:9
    1
    P
    R
    P
    34
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    35
    LilleLilleLIL
    3
    0
    0
    3
    4:10
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    3
    0
    0
    3
    1:13
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Nádej na body už väčšia nebude. Kde sledovať zápas LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava? (TV program)