    LASK
    LASK
    Liga majstrov
    03.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
    Oberösterreich Arena
    21:00
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
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    Slovan má v Linzi veľkú šancu na historické body. Touré chce potešiť fanúšikov aj na diaľku

    Yaya Touré
    Yaya Touré (Autor: skslovan.com)
    TASR|2. nov 2026 o 22:25
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    Oba tímy cez víkend zvládli svoje ligové zápasy.

    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava budú v utorkovom 4. kole Ligy majstrov bojovať v Linzi aj za svojich fanúšikov.

    Priaznivci „belasých“ nebudú môcť vycestovať na štadión LASK-u, no tréner Yaya Toure verí, že jeho tím ich poteší na diaľku aspoň dobrým výsledkom.

    Slovan má k dispozícii najväčšiu šancu v prebiehajúcom ročníku na zisk historicky prvého bodu v „milionárskej“ súťaži, keď ho čaká papierovo najprijateľnejší súper.

    Slovanisti si v pondelok dopoludnia zatrénovali v x-Bionic v Šamoríne, podvečer sa presunuli z Bratislavy do Linzu.

    VIDEO: Záznam z predzápasovej tlačovej konferencie

    V Rakúsku privítalo „belasých“ podobné počasie, aké panuje aktuálne v Bratislave, čiže chladno a sychravo.

    Slovan si po príchode prezrel útulný a moderný štadión, na ktorom sa odohrá utorňajší duel a nasledovali mediálne povinnosti.

    Pred zástupcov médií predstúpili tréner Yaya Toure a Kevin Wimmer, ten pochádza z regiónu, v ktorom sa bude hrať zápas 4. kola LM. Bude to definitívne bez divákov Slovana, ktorí dostali zákaz po výtržnostiach v Ríme.

    Chceme sa pobiť o dobrý výsledok

    „Sme vždy nadšení, keď môžeme hrať takéto veľké európske zápasy. Tešíme sa, že sme na tejto scéne a zajtra sa chceme pobiť o dobrý výsledok.

    Nebude to ľahké, rešpektujeme súpera, no dobre sa pripravíme a určite sa o to pobijeme. Mrzí ma, že s nami nebudú môcť byť naši fanúšikovia, ktorí za nami všade cestujú a doma i vonku sú fantastickí.

    Nie je to nič pozitívne, avšak môžem povedať, že budeme hrať aj pre nich, hoci nás môžu podporiť len na diaľku zo svojho domova,“ povedal kormidelník z Pobrežia Slonoviny pre web Slovana.

    Oba tímy cez víkend zvládli svoje ligové zápasy – Slovan vyhral 2:1 v Podbrezovej, LASK zdolal doma WSG Tirol 2:1 a v tabuľke rakúskej Bundesligy je na treťom mieste.

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    Zverenci 55-ročného trénera Dietmara Kühbauera majú za sebou nabitý týždeň, keď v stredu v Rakúskom pohári prešli cez Ried po divokom výsledku 5:4.

    Mimo máme len pár hráčov

    „Hráme naozaj veľa zápasov, snažíme vyhýbať zraneniam a zároveň manažovať záťaž. Mimo máme len pár hráčov.

    Na zajtra ešte nebudú k dispozícii Alasana Yirajang ani Roman Čerepkai,“ pokračoval Toure, ktorého teší, že po zranení s tímom trénuje Mykola Kucharevič, ten však nie je na európskej súpiske. S mužstvom cestovali aj mladíci Robert Tománek či Leo Hofstädter.

    Slovan vyzve úradujúceho rakúskeho majstra, ktorý v treťom kole šokoval Sporting Lisabon, keď na jeho pôde vyhral 3:2.

    „LASK je v mojich očiach dobrý tím, čo dokázal vyradením Celticu či víťazstvom nad Sportingom. Je to mužstvo, ktoré hrá smerom dopredu, no dokáže pohroziť aj z brejkov. Pokiaľ sa nám podarí vyrovnať súperovi v intenzite, môže to byť zápas 50:50.

    V našom podaní tam chcem zajtra vidieť správny tím so správnou energiou a nastavením, pretože nás čaká dôležitý večer a chceme si to rozdať s kvalitným protivníkom,“ uzavrel Toure.

    Wimmera čaká špecifický večer. V Linzi robil prvé futbalové kroky a k tomuto miestu má silné puto.

    Jeden z najskúsenejších hráčov slovenského zástupcu hovoril na tlačovej konferencii vo svojom rodnom jazyku.

    LASK má svoju silu

    „Veľmi sa teším. V Linzi som prešiel prakticky všetkými mládežníckymi kategóriami a robil som tu prvé kroky aj na profesionálnej úrovni.

    Som rád, že mám možnosť zahrať si doma na top úrovni. Čaká nás výzva, pretože LASK má svoju silu, no verím, že budeme dobre pripravení a pobijeme sa o priaznivý výsledok.

    Je škoda, že s nami nebudú môcť byť naši fanúšikovia, no budeme hrať aj za nich,“ vyhlásil Wimmer.

    Program a výsledky zápasov ŠK Slovan Bratislava

    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    PSG
    PSG
    6 - 1
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Parc des Princes | Paríž
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    0 - 3
    Stuttgart
    Stuttgart
    Tehelné pole | Bratislava
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    4 - 0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stadio Olimpico | Rím
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    LASK
    LASK
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Oberösterreich Arena | Linz
    24.11. 21:00
    | Ligová fáza | 5. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Betis
    Betis
    Tehelné pole | Bratislava
    09.12. 18:45
    | Ligová fáza | 6. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Šachtar
    Šachtar
    Tehelné pole | Bratislava
    19.01. 21:00
    | Ligová fáza | 7. kolo
    Lille
    Lille
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stade Pierre-Mauroy | Lille
    27.01. 21:00
    | Ligová fáza | 8. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    Tehelné pole | Bratislava

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    3
    3
    0
    0
    14:5
    9
    V
    V
    V
    2
    Aston VillaAston VillaAVL
    3
    3
    0
    0
    12:3
    9
    V
    V
    V
    3
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    4
    Real MadridReal MadridRMA
    3
    3
    0
    0
    10:5
    9
    V
    V
    V
    5
    BetisBetisBET
    3
    3
    0
    0
    7:4
    9
    V
    V
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    3
    2
    1
    0
    7:2
    7
    R
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    R
    V
    V
    8
    BarcelonaBarcelonaBAR
    3
    2
    0
    1
    11:6
    6
    P
    V
    V
    9
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    10
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    11
    BruggyBruggyBRU
    3
    2
    0
    1
    9:6
    6
    V
    V
    P
    12
    SportingSportingSPO
    3
    2
    0
    1
    7:4
    6
    P
    V
    V
    13
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    14
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    3
    1
    2
    0
    10:5
    5
    R
    R
    V
    15
    AS RímAS RímROM
    3
    1
    1
    1
    8:5
    4
    V
    P
    R
    16
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    R
    V
    P
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    P
    V
    R
    18
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    19
    VillarrealVillarrealVIL
    3
    1
    0
    2
    8:8
    3
    P
    V
    P
    20
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    P
    P
    V
    21
    Inter MilánoInter MilánoINT
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    V
    P
    P
    22
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    23
    GalatasarayGalatasarayGAL
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    24
    LASKLASKLSK
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    FeyenoordFeyenoordFEY
    3
    1
    0
    2
    4:8
    3
    P
    V
    P
    27
    LensLensLEN
    3
    1
    0
    2
    3:7
    3
    P
    P
    V
    28
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    3
    1
    0
    2
    4:9
    3
    P
    V
    P
    29
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    30
    RB LipskoRB LipskoLEI
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    V
    P
    31
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    33
    VikingVikingVIK
    3
    0
    1
    2
    5:9
    1
    P
    R
    P
    34
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    35
    LilleLilleLIL
    3
    0
    0
    3
    4:10
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    3
    0
    0
    3
    1:13
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Slovan má v Linzi veľkú šancu na historické body. Touré chce potešiť fanúšikov aj na diaľku