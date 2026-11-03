Slovan desí séria „made in Austria“. Touré smúti za esom: Rýchlosť by nám pomohla

Je to súper, proti ktorému si slovanisti v hlavnej fáze Ligy majstrov možno veria najviac. Slovan Bratislava má podľa Transfermarktu hodnotu viac ako 38 miliónov eur, káder LASK-u Linz približne 62 miliónov.
Slovenský majster tak prvýkrát v hlavnej fáze najprestížnejšej klubovej súťaže nastúpi proti mužstvu, ktorého trhová hodnota nie je ani dvojnásobná.
Slovan čaká štvrté kolo hlavnej fázy Ligy majstrov. Na pôde rakúskeho LASK-u Linz má dvanásty pokus na to, aby získal historicky prvý bod v súťaži.
Zápas sa hrá v utorok (o 21.00 ho vysiela Nova Sport a Voyo).
Domáci už ukázali, že dokážu prekvapiť aj silných súperov. V play-off vyradili Celtic Glasgow, hoci v Škótsku prehrali 0:3. V domácej odvete však triumfovali presvedčivo 5:1.
Naposledy sa LASK stretol so slovenským tímom na jeseň 2020. V treťom predkole Európskej ligy vtedy Dunajskú Stredu deklasoval 7:0.
„V hlave mám vždy iba jednu vec, ako pristúpime k zápasu. Ak nehráte proti LASK-u opatrne, pokojne sa vám môže stať, že od neho dostanete veľa gólov.
Sme šťastní, že tu môžeme byť. Sme v domove nášho Kevina Wimmera,“ vravel na tlačovej konferencii tréner Slovana Yaya Touré.
Rýchlosť by sa mu zišla
„Dúfam, že sa nám tu podarí uhrať dobrý výsledok, ale nebude to ľahké. Vieme, ako proti nemu chceme hrať,“ dodal.
Slovan musí počítať aj s absenciami. Stále chýba zranený Roman Čerepkai a hrať nebude ani Alasana Yirajanga.
„To mi je veľmi ľúto, pretože jeho rýchlosť by sa nám na ihrisku zišla,“ priznal Touré.
LASK má za sebou mimoriadne úspešné obdobie. V minulej sezóne získal majstrovský titul po 61 rokoch a pridal aj národný pohár. Po roku 1965 tak dosiahol druhé double v klubovej histórii.
Rakúsky novinár Georg Leblhuber z denníka Kronen Zeitung pripomína, že išlo o obrovskú senzáciu.
Najmä vzhľadom na to, že po ôsmich kolách bol LASK na predposlednom mieste tabuľky.
Historický úspech po 61 rokoch
Vedenie sa vtedy rozhodlo vymeniť trénera a priviedlo späť Didiho Kühbauera, ktorého dva roky predtým prepustilo.
Pod jeho vedením sa mužstvo na jar výrazne zdvihlo a podľa Leblhubera bolo herne najlepším tímom Rakúska.
VIDEO: Zostrih zápasu Linz - Celtic
Úspech však treba vnímať aj v širšom kontexte. LASK výrazne ťažil z toho, že Sturm Graz a Salzburg, teda dvaja najväčší favoriti na titul, podávali výkony hlboko pod očakávaniami.
V Rakúsku pritom LASK nepatrí medzi najbohatšie kluby. Má však výnimočné postavenie v tamojšej futbalovej histórii.
„LASK je v Rakúsku považovaný za legendárny klub. Dôvodom je skutočnosť, že v roku 1965 sa stal prvým klubom mimo hlavného mesta Viedne, ktorý získal majstrovský titul aj národný pohár. Práve vtedy sa zrodila jeho legenda,“ vysvetľuje Leblhuber.
LASK si do novej sezóny preniesol z veľkej časti rovnaký káder, s ktorým dosiahol minuloročný úspech.
Podľa rakúskeho novinára sa však v defenzíve začali objavovať slabiny, ktoré mužstvo na jar nemalo.
V Lige majstrov je atmosféra výborná
„Treba však povedať aj to, že na jar mu vychádzalo prakticky všetko dokonale!“ upozorňuje Leblhuber.
Napriek tomu zostáva atmosféra v klube veľmi dobrá. Dôvodom je aj historicky prvý postup do Ligy majstrov, ktorý v Linzi stále vyvoláva veľké nadšenie.
Slovan je z pohľadu trhovej hodnoty jediným súperom LASK-u v hlavnej fáze Ligy majstrov, ktorého káder je lacnejší než mužstvo z Linzu.
V Rakúsku preto zápas vnímajú ako veľkú príležitosť. Zároveň si však uvedomujú, že slovenský majster môže byť nepríjemným súperom.
Slovan prehral v Lige majstrov všetkých jedenásť doterajších zápasov, z toho tri v tejto sezóne. Či je najslabším mužstvom súťaže, sa podľa Leblhubera nedá objektívne posúdiť. Bratislavčania totiž narazili aj na mimoriadne náročných súperov.
LASK je podľa neho favoritom, nie však jednoznačným. Aj Slovan bude stretnutie v Linzi vnímať ako príležitosť na zvrat a ukončenie nepriaznivej série.
Proti Slovákom majú výbornú bilanciu
Rakúske kluby si proti slovenským tímom v európskych pohároch počínali pomerne úspešne. Z 25 vzájomných zápasov vyhrali 16 a prehrali iba šesť.
Slovan Bratislava sa v nich predstavil šesťkrát a zaznamenal päť prehier. Dvakrát podľahol Salzburgu v roku 2011, raz Rapidu Viedeň v roku 2018 a dvakrát Sturmu Graz v roku 2024.
LASK sa okrem prípravného zápasu v roku 2015, ktorý vyhral 2:1, s rekordným slovenským majstrom ešte nikdy nestretol. Napriek tomu už výrazne prispel k úspešnej bilancii rakúskych klubov proti slovenským mužstvám.
Slovan bez fanúšikov
Fanúšikovia ŠK Slovan Bratislava nebudú môcť podporiť svoje mužstvo priamo na štadióne v utorňajšom zápase Ligy majstrov proti LASK Linz.
Športový arbitrážny súd (CAS) totiž nevyhovel žiadosti slovenského majstra o predbežné opatrenie, a zákaz predaja vstupeniek pre priaznivcov Slovana na najbližší vonkajší zápas v európskych pohárových súťažiach tak zostáva v platnosti.
Slovan sa napriek snahe a podniknutým právnym krokom nedokázal vyhnúť trestu od UEFA.
Disciplinárna komisia európskej futbalovej únie potrestala bratislavský klub pokutou 40-tisíc eur a zákazom predaja vstupeniek pre svojich fanúšikov.
V sezóne 2020/21 totiž v treťom predkole Európskej ligy deklasoval Dunajskú Stredu 7:0. Dodnes ide o najvyššie víťazstvo LASK-u v európskych pohároch.
Zaujímavé je aj aktuálne porovnanie oboch líg. Dunajská Streda je momentálne lídrom slovenskej Niké ligy a Slovan na ňu stráca osem bodov. Rovnaký odstup má LASK v rakúskej súťaži na Rapid Viedeň.
Kalajdžič má špeciálnu zmluvu
Presné finančné pomery rakúskeho klubu nie sú verejne známe. Slovan má ročný rozpočet približne 25 miliónov eur, v prípade LASK-u sú však všetky finančné údaje utajené.
„Predpokladám však, že jeho rozpočet je približne dvojnásobný,“ odhaduje Leblhuber.
Ťažko sa porovnávajú aj platy jednotlivých hráčov. Najlepšie platení futbalisti Slovana môžu zarábať až 80-tisíc eur mesačne. V Linzi má podľa rakúskeho novinára špeciálnu zmluvu najmä rakúsky reprezentačný útočník Sasa Kalajdžič.
Vo Wolverhamptone údajne naposledy zarábal 4,7 milióna eur ročne. V LASK-u by mal podľa dostupných informácií poberať 2,8 milióna eur ročne.
Zaujímavou postavou zápasu bude Kevin Wimmer. Obranca Slovana totiž vyrastal v mládežníckych kategóriách LASK-u a návrat do Linzu preňho bude špecifický.
Má povesť premárneného talentu
V Rakúsku má však podľa Leblhubera povesť hráča, ktorý zo svojho talentu vyťažil príliš málo.
„Veď už v mladom veku pôsobil v Tottenhame,“ pripomína novinár.
Wimmer sa tak vracia do prostredia, v ktorom začínal svoju futbalovú cestu, no dnes bude stáť na opačnej strane.
Pre Slovan je zápas s LASK-om dôležitý aj z historického hľadiska. Bratislavčania totiž v európskych pohároch dosiaľ vždy vypadli s rakúskym súperom.
Leblhuber vysvetľuje, že v minulosti mali rakúske kluby vo všeobecnosti viac finančných prostriedkov.
Tento rozdiel sa však postupne mení. V Poľsku, Maďarsku či na Cypre už niektoré kluby dokážu platiť hráčom viac ako v Rakúsku.
„Pre naše mužstvá je čoraz náročnejšie presadiť sa v európskych pohároch proti súperom z týchto krajín,“ uzatvára rakúsky novinár.
Program a výsledky zápasov ŠK Slovan Bratislava
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo