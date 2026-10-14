ONLINE: LASK Linz - Liverpool FC dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

Futbalisti LASK Linz a Liverpool FC dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: LASK Linz - Liverpool FC dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
14.10.2026 o 18:45
2. kolo
Linz
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Liverpool
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45. Prajem pekný večer pri sledovaní futbalového zápasu Ligy majstrov medzi LASK Linz a Liverpool FC.
Domáci futbalisti začali sovju púť hlavnou fázou Ligy majstrov zápasom proti gréckemu mužstvu AEK Atény. V Grécku sa hral vyrovnaný zápas, ale hráči LASK napokon prehrali tesne 0:1. Dnes majú proti sebe rakúskí hráči mimoriadne náročného súpera z Liverpoolu.
Zverenci Andoni Iraolu odohrali svoj prvý zápas v tejto sezóny Ligy majstrov na domácom trávniku proti mimoriadne náročného protivníkovi Atléticu Madrid. The Reds prehrávali 0:1, ale zápas sa im napokon podarilo otočiť a tešili sa z tesného víťazstva 2:1. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:45. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Domáci futbalisti začali sovju púť hlavnou fázou Ligy majstrov zápasom proti gréckemu mužstvu AEK Atény. V Grécku sa hral vyrovnaný zápas, ale hráči LASK napokon prehrali tesne 0:1. Dnes majú proti sebe rakúskí hráči mimoriadne náročného súpera z Liverpoolu.
Zverenci Andoni Iraolu odohrali svoj prvý zápas v tejto sezóny Ligy majstrov na domácom trávniku proti mimoriadne náročného protivníkovi Atléticu Madrid. The Reds prehrávali 0:1, ale zápas sa im napokon podarilo otočiť a tešili sa z tesného víťazstva 2:1. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:45. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Liga majstrov - streda, 14. október 2026
14.10. 18:45
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 18:45
Feyenoord
vs.
Como
Rotterdam (Stadion De Kuip) | Rotterdam
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
LASK
vs.
Liverpool
Oberösterreich Arena | Linz
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Manchester City
vs.
PSG
Etihad Stadium | Manchester
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
AS Rím
vs.
Real Madrid
Stadio Olimpico | Rím
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Aston Villa
vs.
Fenerbahce
Villa Park | Birmingham
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Betis
vs.
Porto
Stadium La Cartuja | Sevilla
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Bodo Glimt
vs.
Dortmund
Aspmyra | Bodø
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Šachtar
vs.
AEK
Stamford Bridge | London
| Ligová fáza | 2. kolo
Slovan Bratislava
vs.
Stuttgart
Tehelné pole | Bratislava
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
BarcelonaBAR
2
2
0
0
9:2
6
V
V
2
SportingSPO
2
2
0
0
5:1
6
V
V
3
ArsenalARS
2
2
0
0
4:0
6
V
V
4
Bayern MníchovFCB
2
1
1
0
8:3
4
R
V
5
PSGPSG
1
1
0
0
6:1
3
V
6
ComoCOM
1
1
0
0
4:1
3
V
7
Manchester UnitedMUN
2
1
0
1
4:2
3
P
V
8
StuttgartSTU
1
1
0
0
3:1
3
V
9
Manchester CityMCI
1
1
0
0
2:0
3
V
10
VillarrealVIL
2
1
0
1
5:4
3
V
P
11
Aston VillaAVL
1
1
0
0
3:2
3
V
12
BetisBET
1
1
0
0
3:2
3
V
13
Atlético MadridATM
2
1
0
1
3:2
3
V
P
14
DortmundBVB
1
1
0
0
3:2
3
V
15
LiverpoolLIV
1
1
0
0
2:1
3
V
16
Real MadridRMA
1
1
0
0
2:1
3
V
17
AEKAEK
1
1
0
0
1:0
3
V
18
BruggyBRU
2
1
0
1
6:6
3
V
P
19
LensLEN
2
1
0
1
3:4
3
P
V
20
RB LipskoLEI
2
1
0
1
2:4
3
V
P
21
SabahSAB
2
1
0
1
2:4
3
V
P
22
ŠachtarSHK
1
0
1
0
1:1
1
R
23
AS RímROM
1
0
1
0
1:1
1
R
24
FenerbahceFEN
1
0
1
0
1:1
1
R
25
PSVPSV
2
0
1
1
1:2
1
P
R
26
VikingVIK
2
0
1
1
4:6
1
R
P
27
LASKLSK
1
0
0
1
0:1
0
P
28
Inter MilánoINT
2
0
0
2
4:6
0
P
P
29
PortoPOR
1
0
0
1
0:2
0
P
30
SlaviaSLA
2
0
0
2
2:5
0
P
P
31
NeapolNAP
2
0
0
2
1:4
0
P
P
32
LilleLIL
2
0
0
2
2:6
0
P
P
33
FeyenoordFEY
1
0
0
1
1:5
0
P
34
GalatasarayGAL
2
0
0
2
2:7
0
P
P
35
Slovan BratislavaSLB
1
0
0
1
1:6
0
P
36
Bodo GlimtBOD
1
0
0
1
0:5
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body