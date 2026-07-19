Barcelona čaká na odpoveď Atlética len do konca júla. Máme ponuku, hovorí Laporta

Prezident španielskeho futbalového klubu FC Barcelona Joan Laporta stanovil Atleticu Madrid termín, dokedy má rozhodnúť o ponuke za argentínskeho útočníka Juliana Alvareza. Katalánci podľa neho nebudú na odpoveď čakať dlhšie než do konca júla.
„Máme pripravenú ponuku. Je to hráč, ktorého chce náš tréner, a preto sme ju Atleticu predložili,“ povedal Laporta na podujatí Španielskej futbalovej federácie v New Yorku pred finále MS medzi Španielskom a Argentínou.
„Poznáme veľa prípadov, keď sa hovorilo, že hráč nikdy nepríde do Barcelony a napokon predsa len prišiel,“ dodal prezident „blaugranas“.
Úradujúci španielsky majster hľadá náhradu po tom, čo Robert Lewandowski odišiel do klubu zámorskej MLS Chicago Fire.
Atletico, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentant Dávid Hancko, však svojho útočníka považuje za nepredajného.
„Nechceme ho predať. Neprijali sme ponuku za 100 miliónov a neprijali by sme ani 150 či 200 miliónov,“ vyhlásil generálny riaditeľ madridského klubu Miguel Angel Gil.
O odchod z Madridu má záujem aj samotný Alvarez, ktorý počas svetového šampionátu v USA, Kanade a Mexiku uviedol, že prestup by bol „najlepší pre všetkých“ a že si chce splniť sen.
Dvadsaťšesťročný reprezentant prišiel do Atletica v lete 2024 z Manchestru City a zmluvu má podpísanú do júna 2030.