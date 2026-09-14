Lamine Yamal si verí na zisk Zlatej lopty. Španielsky talent poslal jasný odkaz Mbappému

Španielsky futbalista Lamine Yamal vyhlásil, že si tento rok zaslúži vyhrať Zlatú loptu.
Útočník Barcelony verí, že spolu s Kylianom Mbappém z Realu Madrid patria medzi najlepších hráčov na svete, no tvrdí, že vďaka zbierke trofejí má pred blížiacim sa galavečerom navrch.
Barcelona v minulej sezóne získala titul v La Lige a španielsky Superpohár, zatiaľ čo Real vyšiel naprázdno, a Yamal si so španielskou reprezentáciou vybojoval titul na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike.
„Komu by som ju dal? Najlepšiemu hráčovi na svete. Komu ju napokon dajú? To je na dlhú debatu. Úprimne verím, že na svete sme takí dvaja, a tento rok by som si ju zaslúžil ja, vzhľadom na to, čo som vyhral,“ povedal Yamal v rozhovore pre stanicu MovistarPlus+.
Zlatú loptu odovzdajú 26. októbra v Londýne, pričom medzi kandidátmi na titul najlepšieho hráča sveta figurujú aj Harry Kane, Ousmane Dembélé či Rodri. Informovala agentúra DPA.