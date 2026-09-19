Lamine Yamal prehovoril o rasizme na štadiónoch. Zmenil by prístup k trestaniu fanúšikov

Lamine Yamal.
Lamine Yamal. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. sep 2026 o 09:11
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Yamal sa s rasizmom stretol mnohokrát, ale hovorí, že ho neuráža.

Devätnásťročný futbalista Lamine Yamal z FC Barcelona uviedol, že futbal by mal zaujať tvrdší postoj k trestaniu rasistických prejavov.

Španiel predtým vyhlásil, že sa s rasizmom stretol mnohokrát a poznamenal, že ho prejavy rasizmu zo strany fanúšikov neurážajú.

Talentovaného mladíka citoval denník Mundo Deportivo: „Nejaké veci v tomto ohľade prebiehajú, ale k určitým rozhodnutiam je potrebné pristupovať vážnejšie. Keď sa niekto dopustí rasizmu pred celým svetom, pred miliónmi detí, trest musí byť primeraný. Hoci mnohé zo súčasných opatrení sú dobré, zmenil by som prístup k trestom, to je jednoducho neprijateľné.“

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