VIDEO: Hlavičkoval v záklone. Slovenský útočník rozhodol o postupe svojho tímu v pohári

Ladislav Almási.
Ladislav Almási. (Autor: Reuters)
TASR|25. aug 2026 o 20:11
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Skóroval iba tri minúty po príchode na trávnik ako striedajúci hráč.

Slovenský futbalista Ladislav Almási rozhodol v utorok o postupe Bohemiansu Praha 1905 do 3. kola Českého pohára.

Dvadsaťsedemročný útočník strelil v 65. minúte na ihrisku treťoligových Záp za stavu 2:2 víťazný gól pražského tímu.

Almási skóroval iba tri minúty po príchode na trávnik ako striedajúci hráč a nadviazal tak na sobotňajší ligový duel na pôde Slavie Praha, v ktorom sa takisto zapísal medzi strelcov.

V ďalšom stretnutí 2. kola sa presadil aj slovenský stredopoliar Rajmund Mikuš. V 24. minúte otvoril skóre zápasu Dukly Praha na pôde Horních Ředíc a pomohol jej k víťazstvu 5:0 a postupu.

VIDEO: Gól Ladislava Almásiho

V polčase ho na trávniku nahradil jeho krajan Michal Tomič, ktorý debutoval po príchode zo Spartaka Trnava na ročné hosťovanie s opciou.

Česko

    Ladislav Almási.
    Ladislav Almási.
    VIDEO: Hlavičkoval v záklone. Slovenský útočník rozhodol o postupe svojho tímu v pohári
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