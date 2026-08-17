VIDEO: Aubameyang potvrdil povesť kanoniera. Návrat do La Ligy oslávil gólom

La Liga - 1. kolo
La Coruňa - Elche 1:1 (1:0)
Góly: 21. Aubameyang – 76. Aguado
Gabonský útočník Pierre-Emerick Aubameyang oslávil návrat do španielskej futbalovej ligy gólom. Nováčik La Ligy La Coruňa však vedenie neudržala a s Elche remizovala 1:1.
Tridsaťsedemročný bývalý hráč Barcelony či Arsenalu prišiel do La Corune z Marseille.
V 21. minúte zápasu prvého kola si špičkou pravej nohy v behu spracoval loptu a ľavačkou vypálil presne k tyči.
VIDEO: Gól Aubameyanga
Elche, ktoré skončilo v minulom ročníku pätnáste, odvrátilo porážku štvrť hodiny pred koncom. Po rohovom kope a opakovanom centri pred bránku vyrovnal hlavou Marc Aguado.
La Coruňa je späť medzi elitou po ôsmich rokoch.