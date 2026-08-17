VIDEO: Aubameyang potvrdil povesť kanoniera. Návrat do La Ligy oslávil gólom

Pierre-Emerick Aubameyang ešte v drese Olympique Marseille.
Pierre-Emerick Aubameyang ešte v drese Olympique Marseille. (Autor: SITA/AP)
TASR|17. aug 2026 o 23:06
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Nováčik súťaže však vedenie neudržal.

La Liga - 1. kolo

La Coruňa - Elche 1:1 (1:0)

Góly: 21. Aubameyang – 76. Aguado

Gabonský útočník Pierre-Emerick Aubameyang oslávil návrat do španielskej futbalovej ligy gólom. Nováčik La Ligy La Coruňa však vedenie neudržala a s Elche remizovala 1:1.

Tridsaťsedemročný bývalý hráč Barcelony či Arsenalu prišiel do La Corune z Marseille.

V 21. minúte zápasu prvého kola si špičkou pravej nohy v behu spracoval loptu a ľavačkou vypálil presne k tyči.

VIDEO: Gól Aubameyanga

Elche, ktoré skončilo v minulom ročníku pätnáste, odvrátilo porážku štvrť hodiny pred koncom. Po rohovom kope a opakovanom centri pred bránku vyrovnal hlavou Marc Aguado.

La Coruňa je späť medzi elitou po ôsmich rokoch.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Pierre-Emerick Aubameyang ešte v drese Olympique Marseille.
    Pierre-Emerick Aubameyang ešte v drese Olympique Marseille.
    VIDEO: Aubameyang potvrdil povesť kanoniera. Návrat do La Ligy oslávil gólom
    dnes 23:06
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