Po góle prišlo nepríjemné zranenie. Mbappé opustil Francúzsko s bolesťami

Kapitán Francúzska Kylian Mbappé si pri víťaznom góle v Lige národov poranil v ľavom kolene šľachu.
Informoval o tom francúzsky futbalový zväz po výhre 1:0 v Turecku. Francúzsky kanonier rozhodol zápas v 54. minúte, ale potom sa s bolestivou grimasou posadil na trávnik a musel striedať.
Zinédine Zidane si po úspešnej premiére v úlohe reprezentačného trénera povzdychol, že Mbappého zranenie nevyzerá dobre.
"Pri strele si preťažil koleno. A nie je to povzbudivé ani čo sa týka jeho ďalšej účasti," povedal Zidane s tým, že koleno má Mbappé poranené a nebudú nič riskovať.
Útočník Realu odcestoval za lekármi do Madridu. Podľa médií bude s najväčšou pravdepodobnosťou v ďalších zápasoch chýbať.
Počas ôsmich dní francúzsky tím čakajú ďalšie tri duely: v pondelok v Belgicku, potom Zidaneho domáca premiéra v Paríži 2. októbra proti Taliansku a o tri dni neskôr opäť súboj s Belgičanmi.
V piatok v Turecku pri začiatku ďalšieho ročníka Ligy národov si Mbappé 67. gólom vylepšil vlastný reprezentačný rekord.