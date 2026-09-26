Po góle prišlo nepríjemné zranenie. Mbappé opustil Francúzsko s bolesťami

Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé. (Autor: TASR/AP)
ČTK|26. sep 2026 o 08:33
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Zidane potvrdil, že jeho zranenie nevyzerá dobre.

Kapitán Francúzska Kylian Mbappé si pri víťaznom góle v Lige národov poranil v ľavom kolene šľachu.

Informoval o tom francúzsky futbalový zväz po výhre 1:0 v Turecku. Francúzsky kanonier rozhodol zápas v 54. minúte, ale potom sa s bolestivou grimasou posadil na trávnik a musel striedať.

Zinédine Zidane si po úspešnej premiére v úlohe reprezentačného trénera povzdychol, že Mbappého zranenie nevyzerá dobre.

"Pri strele si preťažil koleno. A nie je to povzbudivé ani čo sa týka jeho ďalšej účasti," povedal Zidane s tým, že koleno má Mbappé poranené a nebudú nič riskovať.

Útočník Realu odcestoval za lekármi do Madridu. Podľa médií bude s najväčšou pravdepodobnosťou v ďalších zápasoch chýbať.

Počas ôsmich dní francúzsky tím čakajú ďalšie tri duely: v pondelok v Belgicku, potom Zidaneho domáca premiéra v Paríži 2. októbra proti Taliansku a o tri dni neskôr opäť súboj s Belgičanmi.

V piatok v Turecku pri začiatku ďalšieho ročníka Ligy národov si Mbappé 67. gólom vylepšil vlastný reprezentačný rekord.

Tabuľka A-divízie 1. skupiny

Liga národov

    Tréner talianskej futbalovej reprezentácie Roberto Mancini.
    Tréner talianskej futbalovej reprezentácie Roberto Mancini.
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