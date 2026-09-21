Mbappé sa teší na Zidana v reprezentácii: Je to ako z filmu, ale on je absolútna špička

Hviezdny futbalový útočník Kylian Mbappé si veľmi váži, že ho v reprezentácii povedie Zinédine Zidane.
Bývalý slávny stredopoliar je pre dvadsaťsedemročného kanoniera Realu Madrid stelesnením francúzskej reprezentácie.
Hrať pod jeho vedením v národnom tíme je podľa Mbappého ako z filmu, povedal španielskemu denníku AS.
Zidane prevzal reprezentáciu v lete po ďalšom majstrovi sveta z roku 1998 Didierovi Deschampsovi, ktorý tím viedol 14 rokov.
Mbappé: Myslím si, že to dopadne výborne
„Začína sa nová etapa s novým trénerom. Pre všetkých to bude nová skúsenosť, pretože doteraz sme poznali iba Deschampsa.
Bude to pre nás zmena, ale myslím si, že to dopadne výborne,“ uviedol Mbappé. Francúzsko čaká v piatok na úvod Ligy národov zápas proti Turecku, ktorý bude pre Zidana premiérou na lavičke národného tímu.
Trojnásobný víťaz ankety FIFA o najlepšieho futbalistu sveta posledných päť rokov netrénoval.
Predtým viedol Real Madrid, ktorému okrem iného pomohol k trom triumfom v Lige majstrov za sebou. A stál aj pri začiatkoch Mbappého kariéry.
Je to ako z filmu
„Bol prvý, kto po mňa prišiel a vzal ma do Realu Madrid, do tréningového centra. Vtedy som mal 13 alebo 14 rokov, je to už dávno,“ spomínal Mbappé.
„A teraz je mojím trénerom v národnom tíme. Je to ako z filmu, ale on je absolútna špička,“ uviedol majster sveta z roku 2018, ktorý je kapitánom francúzskeho výberu.