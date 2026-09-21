Mbappé sa teší na Zidana v reprezentácii: Je to ako z filmu, ale on je absolútna špička

Kylian Mbappe.
Kylian Mbappe. (Autor: TASR/AP)
ČTK|21. sep 2026 o 18:46
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Zidane prevzal reprezentáciu po Didierovi Deschampsovi.

Hviezdny futbalový útočník Kylian Mbappé si veľmi váži, že ho v reprezentácii povedie Zinédine Zidane.

Bývalý slávny stredopoliar je pre dvadsaťsedemročného kanoniera Realu Madrid stelesnením francúzskej reprezentácie.

Hrať pod jeho vedením v národnom tíme je podľa Mbappého ako z filmu, povedal španielskemu denníku AS.

Zidane prevzal reprezentáciu v lete po ďalšom majstrovi sveta z roku 1998 Didierovi Deschampsovi, ktorý tím viedol 14 rokov.

Mbappé: Myslím si, že to dopadne výborne

„Začína sa nová etapa s novým trénerom. Pre všetkých to bude nová skúsenosť, pretože doteraz sme poznali iba Deschampsa.

Bude to pre nás zmena, ale myslím si, že to dopadne výborne,“ uviedol Mbappé. Francúzsko čaká v piatok na úvod Ligy národov zápas proti Turecku, ktorý bude pre Zidana premiérou na lavičke národného tímu.

Trojnásobný víťaz ankety FIFA o najlepšieho futbalistu sveta posledných päť rokov netrénoval.

Predtým viedol Real Madrid, ktorému okrem iného pomohol k trom triumfom v Lige majstrov za sebou. A stál aj pri začiatkoch Mbappého kariéry.

Je to ako z filmu

„Bol prvý, kto po mňa prišiel a vzal ma do Realu Madrid, do tréningového centra. Vtedy som mal 13 alebo 14 rokov, je to už dávno,“ spomínal Mbappé.

„A teraz je mojím trénerom v národnom tíme. Je to ako z filmu, ale on je absolútna špička,“ uviedol majster sveta z roku 2018, ktorý je kapitánom francúzskeho výberu.

Tabuľka skupiny A1

Liga národov

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    ut 19:12
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