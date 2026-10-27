Číňania ukončili spoluprácu s Mbappém, urazil ich vodcu. Napokon sa ospravedlnil

Tri čínske spoločnosti ukončili reklamnú spoluprácu s francúzskym futbalistom Kylianom Mbappem.
Dvadsaťsedemročný útočník Realu Madrid vyvolal v Číne pobúrenie po zverejnení videa, v ktorom zrejme narážal na niekdajšieho čínskeho vodcu Mao Ce-tunga ako na diktátora.
Firmy v reakcii oznámili, že odmietajú akékoľvek vyjadrenia či konanie, ktoré „zraňujú národné cítenie Číňanov.“
„Môj komentár bol neuvážený a teraz chápem, že som uškodil mnohým ľuďom nielen v Číne, ale aj čínskej komunite vo svete. Ospravedlňujem sa každému, koho som mojimi slovami rozrušil.
To vôbec nebolo mojim cieľom. Mám veľký rešpekt voči ľuďom v Číne a jej histórii, preto sa ospravedlňujem,“ vyjadril sa Mbappe k medializovanej kauze. Okrem toho sa ospravedlnil aj prezident španielskej La Ligy Javier Tebas a zástupcovia samotnej súťaže.
Dvadsaťsedemročného futbalistu sa v relácii The Bridge pýtali, ktoré jeho „meme“ na internete má najradšej a je najzábavnejšie.
Mbappe odpovedal, že upravený obrázok alebo video, na ktorom bola tvár hviezdneho hráča v modrom obleku Mao Ce-Tunga. K tomu dodal, že to bol čínsky diktátor.
Francúzsku hviezdu fanúšikovia na internete žartovne označujú za diktátora, keďže podľa nich svojím postavením zatieňuje spoluhráčov či celé tímy. Kolujú aj fotomontáže, ktoré ho zobrazujú v podobe rôznych autoritárskych vodcov.
V reakcii na tieto vyjadrenia s ním ukončili spoluprácu výrobca nápojov Dongpeng, mliekarensky gigant Mengniu a výrobca syra Milkground. Všetky spoločnosti uviedli vo svojich verejných vyhláseniach, že odmietajú akékoľvek slová a činy, ktoré rania národné city.
„Slová a činy, ktoré zraňujú city čínskeho ľudu, sa prirodzene stretnú so spoločným odporom všetkých vrstiev čínskej spoločnosti,“ uviedol podľa agentúry AP hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun.
Žarty na adresu Mao Ce-tunga, jedného zo zakladateľov Čínskej ľudovej republiky, sú v krajine považované za neúctivé a zostávajú spoločenským tabu.