Francúzsky futbalista Kylian Mbappe ukončil dlhodobú zmluvu so spoločnosťou Nike a stal sa tvárou švajčiarskej značky On.
Útočník Realu Madrid ukončil svoje takmer 20-ročné partnerstvo s americkou firmou, pričom odmietol ponuky od spoločností Adidas a Puma.
Podľa denníka The Athletic nie je len ambasádorom švajčiarskej spoločnosti, ale získal v nej aj podiel.
Pre značku je vstup na futbalový trh novým strategickým krokom. Doteraz sa dlho etablovala v segmente prémiovej bežeckej obuvi a potom začala expandovať aj do tenisu.
V roku 2009 sa k nej pridal Roger Federer a v roku 2019 sa stal aj jej spolumajiteľom.
Napríklad aj Ben Shelton, finalista nedávneho US Open, v súčasnosti nosí oblečenie tejto značky.
Pri akvizícii Mbappehoo zohral kľúčovú úlohu bývalý francúzsky reprezentant Thierry Henry. Ten je od roku 2025 riaditeľom futbalu v tejto spoločnosti.
Práve on mal podľa zdroja presvedčiť svojho krajana k spolupráci.