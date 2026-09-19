Mbappé odmietol Adidas aj Pumu. Po odchode od Nike získal podiel v inej firme

Kylian Mbappe.
Kylian Mbappe. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. sep 2026 o 11:42
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Útočník Realu Madrid ukončil takmer 20-ročné partnerstvo s Nike a podpísal so značkou On, v ktorej má podiel rovnako ako Roger Federer.

Francúzsky futbalista Kylian Mbappe ukončil dlhodobú zmluvu so spoločnosťou Nike a stal sa tvárou švajčiarskej značky On.

Útočník Realu Madrid ukončil svoje takmer 20-ročné partnerstvo s americkou firmou, pričom odmietol ponuky od spoločností Adidas a Puma.

Podľa denníka The Athletic nie je len ambasádorom švajčiarskej spoločnosti, ale získal v nej aj podiel.

Pre značku je vstup na futbalový trh novým strategickým krokom. Doteraz sa dlho etablovala v segmente prémiovej bežeckej obuvi a potom začala expandovať aj do tenisu.

V roku 2009 sa k nej pridal Roger Federer a v roku 2019 sa stal aj jej spolumajiteľom.

Napríklad aj Ben Shelton, finalista nedávneho US Open, v súčasnosti nosí oblečenie tejto značky.

Pri akvizícii Mbappehoo zohral kľúčovú úlohu bývalý francúzsky reprezentant Thierry Henry. Ten je od roku 2025 riaditeľom futbalu v tejto spoločnosti.

Práve on mal podľa zdroja presvedčiť svojho krajana k spolupráci.

La Liga

    Kylian Mbappe.
    Kylian Mbappe.
    Mbappé odmietol Adidas aj Pumu. Po odchode od Nike získal podiel v inej firme
    dnes 11:42
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