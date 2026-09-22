Francúzi riešia problém pred Ligou národov. Mbappé vynechal tréning a jeho štart je otázny

Kylian Mbappe.
Kylian Mbappe. (Autor: TASR/AP)
ČTK|22. sep 2026 o 19:12
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Francúzsko vstúpi do Ligy národov zápasom v Turecku.

Kapitán francúzskej futbalovej reprezentácie Kylian Mbappé pre chrípku vynechal utorkový tréning národného tímu a mohol by prísť o úvodný zápas Ligy národov. Informoval o tom národný futbalový zväz.

Francúzsko sa pripravuje na prvý zápas pod vedením nového trénera. Francúzov povedie Zinédine Zidane. Bývalý hráč a kouč Realu Madrid po letných majstrovstvách sveta nahradil ďalšieho majstra sveta z roku 1998 Didiera Deschampsa.

Francúzsko vstúpi v piatok do Ligy národov zápasom v Turecku. Následne sa predstaví v Belgicku, potom privíta Taliansko a reprezentačnú prestávku zakončí 5. októbra domácim zápasom s Belgickom.

Tabuľka skupiny A1

Liga národov

    Kylian Mbappe.
    Kylian Mbappe.
    Francúzi riešia problém pred Ligou národov. Mbappé vynechal tréning a jeho štart je otázny
    ut 19:12
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