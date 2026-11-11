Užil som si každý okamih. Holandská legenda opúšťa Škriniarovo Fenerbahce

Dirk Kuyt
Dirk Kuyt (Autor: TASR/AP)
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TASR|11. nov 2026 o 12:52
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Po odvolaní trénera Kartala sa Fenerbahce rozlúčilo aj s jeho bývalým asistentom.

Turecký futbalový klub Fenerbahce Istanbul v stredu opustil Dirk Kuyt. Štyridsaťšesťročný Holanďan viedol krátko tím po konci trénera Ismaila Kartala.

Stalo sa tak týždeň po tom, čo Fenerbahce na lavičke s Kuytom prekvapivo zdolalo v Lige majstrov anglický FC Liverpool.

Kuyt pôsobil od júla tohto roka v pozícii Kartalovho asistenta. „Z celého srdca ti ďakujeme za všetko, čo si pre tieto farby urobil. Dnes sa lúčime s tebou, ale tvoje miesto sa v tejto veľkej rodine nikdy nezmení,“ citovala vyhlásenie klubu agentúra AP.

S klubom sa na sociálnej sieti rozlúčil aj holandský kouč.

„V prvom rade by som sa chcel úprimne poďakovať nášmu prezidentovi za to, že mi prejavil dôveru a dal mi príležitosť pôsobiť ako asistent trénera.

Posledných pár mesiacov bolo intenzívnych a náročných, ale predovšetkým neuveriteľne výnimočných. Úprimne som si užil každý okamih, keď som bol súčasťou rodiny Fenerbahce. Klubu prajem do budúcnosti len samé úspechy.“

Tím, v ktorom pôsobí kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar, prevzal Emre Belözoglu.

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Dirk Kuyt
Užil som si každý okamih. Holandská legenda opúšťa Škriniarovo Fenerbahce
dnes 12:52
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