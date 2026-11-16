Rozprávky, že nemáme talenty? Slovák s africkou DNA strelil šesť gólov za štyri dni

Patrí medzi najväčšie talenty slovenského futbalu. Neprehliadnuteľný zjav, dredy na hlave a dravý ťah na bránku. Šestnásťročný Alan Maël Lembakoali na seba výrazne upozornil v reprezentačnom drese.
Proti Malte (6:0) strelil tri góly, rovnaký kúsok zopakoval aj proti silnému Holandsku (4:2). V priebehu štyroch dní tak skóroval šesťkrát.
Slovenská reprezentácia do 17 rokov si aj vďaka jeho streleckej forme v predstihu zabezpečila postup do Ligy A kvalifikácie o majstrovstvá Európy 2028. Mladý útočník potvrdil, že jeho meno sa oplatí zapamätať.
„Rozprávky o tom, že na Slovensku nemáme dostatok talentovaných hráčov, nie sú pravdivé. Treba si vážiť každý jeden talent, treba s chlapcami pracovať, vlievať do nich sebavedomie a potom môžu dosahovať takéto výsledky,“ vravel po triumfe nad Holandskom tréner reprezentácie do 17 rokov Martin Žamba.
Z Mosta pri Bratislave až do slávnej Benficy
Lembakoali má africké korene, narodil sa však vo Francúzsku a vyrastal na Slovensku. Slovenčinu ovláda ako rodnú reč a má slovenské občianstvo. Okrem nej hovorí aj nemecky, anglicky a francúzsky. Slovensko reprezentoval už v kategóriách do 15 a 16 rokov.
Futbalovo vyrastal v Moste pri Bratislave, odkiaľ zamieril do bratislavského Slovana. Už vtedy šli o ňom chýry, že je veľký talent. V roku 2024 ho zlákala akadémia Austrie Viedeň. Tam sa jeho talent začal naplno prejavovať aj v streleckých štatistikách.
V sezóne 2025/26 zaznamenal za rakúsky tím do 17 rokov 20 gólov v 21 zápasoch. Takáto bilancia nemohla zostať bez povšimnutia. V júli tohto roka prišiel ďalší významný krok. Z Austrie Viedeň prestúpil do Benficy Lisabon, ktorá za neho zaplatila 500-tisíc eur.
Vysoká suma
Na pomery mládežníckeho futbalu ide o pomerne vysokú sumu. Benfica ju investovala do hráča, ktorý v tom čase pôsobil výlučne v mládežníckych výberoch. Portugalský klub však dlhodobo patrí medzi najlepšie európske akadémie a vie, ako rozvíjať mladé talenty.
Samotný Lembakoali neskrýval nadšenie, keď sa dozvedel o záujme slávneho klubu.
„Som veľmi šťastný, že som tu. Bolo to neuveriteľné. Spýtal som sa otca, či je to naozaj pravda. Povedal mi, že áno, že Benfica chce, aby som prišiel do jej akadémie.
Je to ťažké rozhodnutie, pretože opúšťam rodinu a priateľov, ale moja rodina vie, že je to pre mňa tá najlepšia voľba,“ povedal pre klubovú televíziu BTV.
Prečo si vybral práve Benficu?
Pri rozhodovaní zohrala významnú úlohu povesť portugalského klubu vo výchove mladých futbalistov. Benfica pravidelne vychováva hráčov, ktorí sa následne presadzujú v najlepších európskych súťažiach.
„Benfica odvádza skvelú prácu s mladými hráčmi. Páči sa mi celý tím aj jeho ofenzívny štýl hry. Keďže som útočne ladený hráč, veľmi mi to vyhovuje,“ vysvetlil mladý Slovák.
V slávnom tréningovom centre Benfica Campus, ktoré vychovalo také hviezdy ako João Félix, Rúben Dias či Bernardo Silva, sa zaradil medzi najväčšie ofenzívne nádeje svojho ročníka.
Lembakoali má pritom pomerne jasnú predstavu o tom, v čom spočíva jeho najväčšia sila. Pri opise svojich predností vyzdvihol predovšetkým rýchlosť a schopnosť presadiť sa v súbojoch jeden na jedného.
„Opísal by som sa ako rýchly hráč, ktorý má rád súboje jeden na jedného. Fanúšikovia odo mňa môžu očakávať veľa gólov a asistencií. Mojím najväčším snom je hrať za prvý tím Benficy, vyhrať všetko, čo sa dá, a vždy odovzdať maximum,“ uzavrel.
Futbalové gény zdedil po otcovi
Za futbalovým talentom Alana Lembakoaliho stojí aj zaujímavé rodinné pozadie. Pochádza totiž z futbalovej rodiny. Jeho otcom je bývalý reprezentant Stredoafrickej republiky Alias Emery „Ali“ Lembakoali.
Niekdajší útočník zanechal výraznú stopu aj na slovenských trávnikoch. Pôsobil v dresoch MŠK Žilina, Matadoru Púchov a Interu Bratislava. Na prelome milénií patril k vychýreným útočníkom najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Zároveň bol jedným z prvých hráčov tmavej pleti, ktorí začali nastupovať na slovenských trávnikoch.
Na Slovensko pôvodne prišiel so spiatočnou letenkou. Napokon tu však s rodinou žije už takmer tri desaťročia. Po skončení hráčskej kariéry sa usadil na Slovensku a venoval sa aj trénerskej práci. Hrdí sa tým, že sa cíti byť Slovákom.
Jeho príbeh sa začal vo Francúzsku. Aliho otec, teda Alanov starý otec, bol diplomat a zamieril do tejto krajiny. Alias maturoval v Paríži, vysokú školu absolvoval v Bangui.
Zlákal ho český obchodník
Popri štúdiu biológie sa venoval futbalu, spočiatku iba na amatérskej úrovni. Postupne sa však cez druhú a prvú ligu prepracoval až do reprezentácie.
Na Slovensko ho prilákal český obchodník, ktorý mal kontakty v Žiline. Práve vtedajší slovenský majster sa stal prvou zastávkou sympatického afrického útočníka. Ten na seba predtým upozornil najmä výbornou streleckou vizitkou v stredoafrickej lige.
„Spýtal sa ma, či nechcem skúsiť Slovensko. Na začiatku sa mi to ktovieako nezdalo. Vedel som len o Československu. Boli ste pre mňa vlastne Česi. Musel som zobrať atlas, zistil som si, ako ste sa rozdelili, a potom som to pochopil. Akurát som dokončil školu, tak som si povedal, že to skúsim,“ opisoval veľmi dávno pre SME prvé kontakty so Slovenskom Lembakoali.
Z Nového Mesta nad Váhom do prvej ligy
Zlom v jeho kariére prišiel v Novom Meste nad Váhom. Práve tam si ho vyhliadli funkcionári Púchova. Od jesene 1997 ho vďaka účinkovaniu v druhej a následne aj v prvej lige poznalo Slovensko.
V roku 2001 prestúpil do bratislavského Interu, ktorý bol v tom čase najlepší tím na Slovensku. Alias s rodinou býval v blízkosti Zimného štadióna Ondreja Nepelu.
Dnes sa čoraz výraznejšie presadzuje aj jeho syn. Kým otec si vybudoval meno v slovenskom futbale v drese Žiliny, Púchova a Interu, Alan si postupne otvára dvere do veľkého európskeho futbalu.