Dorastenec sa vyhrážal rozhodcovi smrťou, žiadajú pre neho exemplárny trest

Len šestnásťročný hráč hostí Tibor Ferenc vybehol za rozhodcom a vyhrážal sa mu smrťou. „Vezmem nožík, podrežem ťa, zabijem ťa,“ kričal na neho a verbálne ukazoval, ako by to spravil. Fanúšikovia a hráči zostali v šoku.

Hlavný rozhodca vytiahol viackrát kartu. Pod sprchy išiel najskôr v 75. minúte hosťujúci Adrián Svičin, ktorý podrazil súpera.

V 90. minúte dostal za kritiku rozhodcu červenú kartu Patrik Ferenc, na čo reagoval spomínaný 16-ročný Tibor Ferenc vyhrážkami smrťou.

„Najskôr som si myslel, že je to nevydarený žart. Alebo som zle počul. Keď to však zopakoval, prišiel ku mne a ukazoval, ako zoberie nôž a podreže ma, nebolo mi všetko jedno,“ uviedol hlavný arbiter stretnutia Ľubomír Pidanič, ktorého v roku 2022 vyhlásili za najlepšieho rozhodcu ObFZ Humenné.

„Som silnejší chlap, preto som sa nebál, že by sa to premietlo do reality. Zostal som však v šoku. Ako je možné, že niečo také vypustí z úst šestnásťročný fagan? Je to smutné,“ dodal 44-ročný arbiter.

Rozhodca chce exemplárny trest

Počas bohatej kariéry sa mu smrťou nikto nevyhrážal. Raz ho napadli palicou do hlavy.

„Toto sú naše dedinské ligy. Som zvedavý, ako sa k incidentu postaví zväz. Čakám exemplárny trest,“ uviedol Pidanič.