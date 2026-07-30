Veľká vzbura proti plánom FIFA. Krajiny UEFA hrozia bojkotom majstrovstiev sveta

Členské krajiny Európskej futbalovej únie (UEFA) sa podľa agentúry DPA dohodli na spoločnom postupe a pohrozili Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) bojkotom majstrovstiev sveta.
K tomuto kroku by pristúpili v prípade, že FIFA uskutoční plánovanú dohodu so súkromnými investormi o predaji komerčných práv na svoje súťaže.
„Žiadny národný tím z UEFA sa nezúčastní na nijakej súťaži FIFA dovtedy, kým budú tieto návrhy aktuálne," uviedla UEFA po mimoriadnom online rokovaní svojich 55 členov.
O jednomyseľnom rozhodnutí európskych zväzov, ktoré malo padnúť na mimoriadnom rokovaní, informovali aj Sky News a denník The Times.
Hrozba bojkotu sa údajne netýka iba MS mužov v roku 2030, ale aj budúcoročného svetového šampionátu žien v Brazílii.
Bez európskych reprezentácií vrátane úradujúcich majstrov sveta zo Španielska, Anglicka, Francúzska či Nemecka by turnaje výrazne stratili na športovej hodnote.
„Členovia UEFA sa na podujatiach FIFA predstavia iba v prípade, ak FIFA od svojho návrhu v plnom rozsahu upustí a poskytne záväzné záruky, že už nikdy neotvorí svoje riadenie ani súťaže súkromnému vlastníctvu,“ uviedla UEFA vo vyhlásení podľa AFP.
„Majstrovstvá sveta nemožno považovať za investičný produkt. Žiadna ich časť by sa nikdy nemala dostať do rúk súkromných investorov. Majstrovstvá sveta nie sú na predaj,“ zdôraznila UEFA.
Mimoriadne zasadnutie zvolala UEFA v reakcii na dlho utajované plány FIFA pod vedením Gianniho Infantina. V utorok vyšlo najavo, že predajom časti komerčných práv, okrem iného aj práv spojených s majstrovstvami sveta, chce FIFA získať niekoľko miliárd.
Podľa médií stanovila 211 členským zväzom termín na schválenie dohody do 19. septembra a za súhlas im prisľúbila mimoriadnu finančnú platbu. FIFA plánuje vyčleniť svoje komerčné aktivity do samostatnej spoločnosti v hodnote 20 miliárd dolárov, v ktorej by súkromní investori vlastnili 20-percentný podiel.
Hlavným investorom by mala byť newyorská investičná spoločnosť, ktorú založil Joshua Kushner, uviedla AP.
Prezident FIFA Gianni Infantino označil vstup externých investorov za „jedinečnú príležitosť výrazne urýchliť celosvetový rozvoj futbalu“.
UEFA má však na plán opačný názor a avizovala silný odpor. Proti dohode sa v stredu jednoznačne vyslovili aj prezident Nemeckého futbalového zväzu Bernd Neuendorf a viceprezident Hans-Joachim Watzke.
Najbližšou súťažou FIFA bude septembrový svetový šampionát futbalistiek do 20 rokov v Poľsku, kde by mohol bojkot odštartovať.