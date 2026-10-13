Tréner Dortmundu dostal novú zmluvu: Spoločne sme si vytýčili jasný smer rozvoja

Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund predĺžil kontrakt s hlavným trénerom Nikom Kovačom do konca júna 2029.
Niekdajší kapitán chorvátskej reprezentácie prišiel do tímu v roku 2025, keď figuroval na 11. mieste Bundesligy a vytiahol ho do Ligy majstrov.
V minulej sezóne s ním obsadil druhé miesto, v úvode tej prebiehajúcej prehral v superpohári s Bayernon Mníchov 1:2, no následne jeho zverenci neprehrali v siedmich dueloch v sérii vo všetkých súťažiach (6-1-0).
„Spoločne sme vytýčili jasný smer rozvoja a položili dôležité základy do budúcnosti. Chceme na tom stavať.
Máme jasnú predstavu o tom, ako hráme futbal, ako vystupujeme ako tím a čo je potrebné na dosiahnutie našich cieľov,“ povedal Kovač.
„S Nikom sme na veľmi dobrej ceste, odkedy pred niečo vyše rokom a pol nastúpil do funkcie. Neustále rozvíja tím a v klube sa teší veľkému uznaniu.
Predĺženie Nikovej zmluvy je zároveň jasným signálom kontinuity a stability v Borussii Dortmund,“ uviedol športový riaditeľ Lars Ricken. Informovala agentúra dpa.