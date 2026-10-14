My pôjdeme do práce a oni na masáž. Piatoligistu mrzela nevyužitá tutovka proti obhajcovi

Chceli potrápiť favorita a ukázať, že vedia hrať futbal. Piatoligové Kostolné Kračany svoj druhý cieľ aj splnili.
Hoci v šestnásťfinále Slovnaft Cupu podľahli favorizovanej Žiline 0:5, najmä v druhom polčase ukázali svoje futbalové umenie a mohli dať aj gól.
Tréner cítil bezmocnosť
Žilina súpera nepodcenila. Síce nenastúpila v najsilnejšom zložení, no jej hráči od prvej minúty brali zápas vážne. V 19. minúte otvoril skóre Michal Faško a v priebehu siedmich minút skórovali aj Aleksandre Narimanidze a Daniel Homet.
„Cítil som bezmocnosť, lebo sme inkasovali góly, aké by sme nechceli dostať ani vo vlastnej súťaži. Treba však uznať kvalitu Žiliny,“ podčiarkol tréner TJ Kostolné Kračany Kristián Bogyai.
Po úvodnej polhodine to vyzeralo aj na debakel domácich.
„Veril som svojmu tímu, ale videl som, že úvodné dva góly ich trochu dali dole. Chalani sa možno trochu zľakli. Prestávka prišla vhod,“ vravel tréner.
Šou v podaní brankára
V bránke Kostolných Kračian exceloval Krisztián Bénes, mladší brat reprezentanta Lászlóa Bénesa.
V druhej polovici prvého polčasu predviedol one-man šou, zneškodnil minimálne päť veľkých šancí. V skvelých výkonoch pokračoval aj po prestávke.
„Rozdiel päť líg sa na ihrisku musí ukázať. Škoda rýchlych gólov v úvode, mohlo to byť napínavejšie,“ poznamenal domáci brankár.
Proti takému silnému mužstvu ešte nikdy nehral. „Mal som viac práce ako v bežných zápasoch. Ale práve takéto zápasy nás posúvajú vpred,“ vravel.
Aj vďaka nemu dala Žilina už len dva góly: v 67. minúte opäť skóroval Faško a o päť minúty neskôr dal gól priamo z rohu striedajúci Fabian Bzdyl.
Pre Bénesa bol zápas o to špecifickejší, že jeho brat pôsobil v Žiline.
„Aj Laci sa tešil, že žreb dopadol práve takto a hrali sme so Žilinou. Zápas sledoval na internete, zavolal si aj s majiteľom Žiliny pánom Antošíkom,“ prezradil Bénes.
Pohár ako odmena
V závere zápasu mal obrovskú šancu na čestný gól domáci útočník Nicolas Bujka. Už stál len zoči-voči brankárovi, ale Jakub Badžgoň smer jeho strely vystihol.
„Bola to tutovka. Myslel som na to, že ju musím premeniť, ale brankár to chytil. Nemali sme šťastie ani pri odrazenej lopte,“ opísal situáciu z konca zápasu Bujka.
28-ročný útočník v minulosti hral aj vo vyšších súťažiach, pôsobil v Šamoríne i v Gabčíkove. „Chcel som zo seba vydať maximum, vyhrať súboje a podržať vpredu loptu.
Žilina však hrala výborne, bolo to veľmi náročné,“ uviedol útočník Kostolných Kračian.
Piatoligista tento rok v pohári vyradil aj treťoligovú Šaľu. Následný zápas proti obhajcovi bol preňho odmenou.
„Celé účinkovanie v Slovnaft Cupe je pre nás obrovský zážitok. Cez Šaľu sme postúpili na penalty, ale v celom zápase sme boli lepší,“ zdôraznil Bujka.
Stret dvoch svetov
Kostolné Kračany pred dvomi rokmi hrali v pohári s Ružomberkom, ktorému podľahli 0:3. Žilina však predstavuje ešte vyšší level.
„Potvrdili to aj hráči, ktorí hrali v oboch zápasoch. Hovorili, že proti Žiline to bolo oveľa náročnejšie,“ vravel tréner Bogyai.
V prestávke prízvukoval hráčom, že tento deň má byť o tom, aby ukázali, že vedia hrať futbal.
„Mohli ste vidieť, že sme neodkopávali lopty, skúšali sme hrať konštruktívne. V druhom polčase náš výkon išiel hore, hoci to je trochu paradox, keďže už sa mala prejaviť aj únava,“ poznamenal Bogyai.
Konfrontácie v Slovnaft Cupe sú stretom dvoch svetov: amatérskeho a profesionálneho.
„My pôjdeme zajtra do práce, kým hráči súpera pôjdu na masáž alebo na regeneračný tréning.
Pre nás je takýto zápas zážitok. Prídu rodinní príslušníci, kamaráti, známi. Ak sa im páči naša hra, snáď si nájdu cestu na štadión aj cez víkend,“ uzavrel Kristián Bogyai.