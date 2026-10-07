Dedinský tím vyzve obhajcu trofeje. Ak budú penalty, už budeme favoritmi my, vraví kouč

Ani naplánovať by sa to nedalo lepšie. Počas žrebu ostali v osudí už iba dve guľôčky. Jedna skrývala meno obhajcu trofeje a druhá jedného z dvoch piatoligistov.
Vtedy už všetci zainteresovaní vedeli, že sa rysuje veľmi zaujímavý pohárový súboj.
V 4. kole Slovnaft Cupu v stredu 13. októbra o 14.30 vyzve TJ Kostolné Kračany veľkého favorita MŠK Žilina.
Ukázať, že vedia hrať futbal
„Pripravujeme sa ako na každý iný zápas, ale samozrejme, tento týždeň sa už o tom hovorí viac. Vedenie klubu so starostom pracuje na tom, aby diváci mali čo najväčší komfort a už sa predávajú aj lístky. Veríme, že príde veľa ľudí,“ uviedol pre Sportnet tréner Kristián Bogyai.
Pred žrebom si želali súpera z najvyššej poličky. Vysnívaný duel s Dunajskou Stredou sa nemohol uskutočniť, keďže DAC vypadol po prehre vo Veľkých Ludinciach.
„Potom sme si vraveli, že by nás potešil Slovan, ale aj Žilina je skvelý súper. Žreb sme pozerali spolu a boli sme spokojní, že sme dostali súpera z najvyššej kategórie,“ doplnil kouč piatoligistu.
Favoritom stretnutia je Žilina, ale tréner na túto poznámku reagoval s úsmevom. „Ale s nami ešte nehrali! Chceme ich potrápiť a ukázať, že vieme hrať futbal. Ak sa dostaneme k penaltovému rozstrelu, už budeme favoritmi my,“ poznamenal Bogyai.
Jeho mužstvo v doterajších štyroch dueloch dvakrát postúpilo práve po penaltách. V bránke piatoligistu stojí Kristián Bénes, brat reprezentanta Lászlóa Bénesa. Vyznamenal sa v rozstrele proti Cíferu a Šali.
Výborný výkon proti Šali
Kostolné Kračany v predkole vyhrali 4:1 na pôde šiestoligových Holíc.
V prvom kole odohrali bezgólový zápas s Cíferom, ktorý tiež pôsobí v piatej lige, ale v inej skupine.
„Cífer má veľmi kvalitné mužstvo a zápas bol ideálnou generálkou pred ligovým štartom. Bolo to bojovné stretnutie, kde ani jedno z mužstiev nevedelo odkliať bránu súpera,“ zhodnotil duel Bogyai. Napokon jeho tím vyhral penaltový rozstrel 4:2.
V druhom kole nasúpili Kostolné Kračany v Jelke, ktorú dobre poznajú aj z V. ligy Juhovýchod ZsFZ a ktorá ich vlani vyradila z pohára hneď v prvom kole po penaltách. Tentoraz bolo rozhodnuté už po riadnom hracom čase, Kostolné Kračany zvíťazili 2:1.
Nasledoval zápas proti treťoligovej Šali, o ktorom tréner hovorí len v superlatívoch. „Podali sme fantastický výkon. Ak by sme po prvom polčase vyhrávali o tri góly, súper by nemohol nič povedať. Svoje mužstvo som ešte nevidel hrať tak dobre proti tímu, ktorý hrá o dve triedy vyššie,“ vravel s hrdosťou v hlase Bogyai.
Štvrťhodinu pred koncom však hostia premenili jednu z ojedinelých šancí a ujali sa vedenia.
„Nevzdali sme sa a po poslednom rohu sme vyrovnali,“ spomínal tréner piatoligistu.
Po remíze 1:1 nasledoval dramatický rozstrel, v ktorom boli exekútori dlho bezchybní a rozhodla až ôsma séria. „Bol to thriller. Napokon jednu strelu chytil Bénes a vyhrali sme 8:7. Bolo to obrovské víťazstvo,“ podčiarkol tréner.
V pohári sa stávajú senzácie
Obec pri Dunajskej Strede pred dvoma rokmi v 4. kole pohára privítala Ružomberok. Vtedy ligista zvíťazil 3:0.
„V niečom to bude podobný zápas, ale Žilina hrá azda najtechnickejší futbal v našej lige. Majú veľa mladých, talentovaných hráčov. Predpokladáme, že nenastúpia v najsilnejšom zložení, keďže ich potom cez víkend čaká zápas s Dunajskou Stredou. Avšak aj ich druholigové béčko je veľmi silné, takže určite budú mať veľkú kvalitu,“ skonštatoval tréner Bogyai.
Uvedomuje si, že je jedna vec zmazať rozdiel súťaží proti treťoligistovi a úplne iná čeliť súperovi z najvyššej súťaže.
„Lopta je guľatá, v pohári sa stávajú aj senzácie. Na ihrisko majú vyjsť hráči, ktorí sú presvedčení, že sa to môže stať aj u nás. Myslím si, že naši futbalisti tomu veria,“ podčiarkol.
Postup len z prvého miesta
V V. lige Juhovýchod patrí Kostolným Kračanom aktuálne druhá priečka. Po deviatich zápasoch majú na konte 22 bodov, líder zo Šurian má o tri viac.
Trénera mrzí, že dve straty bodov prišli akurát proti najväčším rivalom. Jeho mužstvo podľahlo doma Šuranom 0:2 a s béčkom Zlatých Moraviec remizovalo doma 1:1.
„S výkonmi nebol problém, ale tých päť bodov nám chýba. Na druhej strane sme dokázali vyhrať v Dvoroch nad Žitavou, ktoré majú skvelú fazónu a zvládli sme aj regionálne derby v Topoľníkoch. Je to vždy špeciálny zápas, lebo v súťaži nie je veľa tímov z nášho okresu,“ uviedol tréner.
„Vedenie klubu vyhlásilo, že do vyššej súťaže pôjdeme len vtedy, ak vyhráme súťaž. V minulosti už bola možnosť ísť hore z druhého či tretieho miesta, ale to sme neprijali. Ak však skončíme prví, určite si vyššiu súťaž chceme vyskúšať,“ podčiarkol Kristián Bogyai.