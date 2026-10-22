Bývalý kapitán prevzal reprezentačný výber. Podpísal dlhodobý kontrakt do roku 2030

Novým trénerom futbalovej reprezentácie Kostariky sa stal bývalý kapitán národného tímu Bryan Ruiz.
Štyridsaťjedenročný niekdajší stredopoliar podpísal zmluvu do roku 2030 a jeho hlavnou úlohou bude doviesť mužstvo na majstrovstvá sveta.
Vo funkcii nahradil Argentínčana Fernanda Batistu, ktorého odvolali koncom septembra.
Ruiz už v októbri viedol reprezentáciu ako dočasný kouč a v Lige národov CONCACAF s ňou zdolal Nikaraguu 3:0 a Haiti 2:0.
Bývalý hráč Fulhamu, Twente či Sportingu Lisabon reprezentoval Kostariku na troch svetových šampionátoch.
V roku 2014 priviedol mužstvo ako kapitán do štvrťfinále MS v Brazílii. Jeho asistentmi budú bývalí reprezentanti Wilmer Lopez a Christian Bolanos, v januári sa k realizačnému tímu pripojí aj Wardy Alfaro.
Kostariku čakajú v novembri prípravné zápasy proti Ekvádoru a Argentíne. Informoval o tom portál ESPN.