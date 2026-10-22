Bývalý kapitán prevzal reprezentačný výber. Podpísal dlhodobý kontrakt do roku 2030

Ilustračná fotografia- Radosť futbalistov Kostariky na MS vo futbale 2022.
Ilustračná fotografia- Radosť futbalistov Kostariky na MS vo futbale 2022. (Autor: TASR/AP)
TASR|22. okt 2026 o 10:58
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Štyridsaťjedenročný exstredopoliar nahradil Argentínčana Fernanda Batistu a jeho hlavnou misiou bude doviesť mužstvo na majstrovstvá sveta.

Novým trénerom futbalovej reprezentácie Kostariky sa stal bývalý kapitán národného tímu Bryan Ruiz.

Štyridsaťjedenročný niekdajší stredopoliar podpísal zmluvu do roku 2030 a jeho hlavnou úlohou bude doviesť mužstvo na majstrovstvá sveta.

Vo funkcii nahradil Argentínčana Fernanda Batistu, ktorého odvolali koncom septembra.

Ruiz už v októbri viedol reprezentáciu ako dočasný kouč a v Lige národov CONCACAF s ňou zdolal Nikaraguu 3:0 a Haiti 2:0.

Bývalý hráč Fulhamu, Twente či Sportingu Lisabon reprezentoval Kostariku na troch svetových šampionátoch.

V roku 2014 priviedol mužstvo ako kapitán do štvrťfinále MS v Brazílii. Jeho asistentmi budú bývalí reprezentanti Wilmer Lopez a Christian Bolanos, v januári sa k realizačnému tímu pripojí aj Wardy Alfaro.

Kostariku čakajú v novembri prípravné zápasy proti Ekvádoru a Argentíne. Informoval o tom portál ESPN.

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