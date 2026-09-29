Vydržal na lavičke pol roka. Po dvoch zahanbujúcich prehrách končí

Kostarická futbalová federácia odvolala z funkcie hlavného trénera reprezentácie Fernanda „Bochu“ Batistu. Argentínsky kouč skončil po šiestich mesiacoch vo funkcii po nevydarenom vstupe tímu do Ligy národov CONCACAF.
Spolu s Batistom sa lúčia aj členovia jeho realizačného tímu. Kostarika prehrala úvodné dva zápasy súťaže s Curacaom a Haiti.
Dočasným trénerom sa stal bývalý kostarický reprezentant Bryan Ruiz.
Kostarika sa na MS 2014 prebojovala až do štvrťfinále, keď postúpila zo skupiny s Talianskom, Anglickom a Uruguajom. V uplynulých rokoch však zaznamenala výkonnostný pokles.
Na nasledujúcich dvoch svetových šampionátoch neprešla zo skupinovej fázy a na MS 2026 sa nekvalifikovala.
Vo štvrtok Kostaričania doma podľahli Curacau 3:4 napriek tomu, že po prvom polčase viedli 3:0. O tri dni neskôr prehrali s Haiti 0:2. Informovala agentúra AFP.