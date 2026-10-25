Šláger kola víťaza nenašiel. Košice ani Žilina svoje vedenie neudržali

Niké liga - 12. kolo
Košice - Žilina 2:2 (1:1)
Góly: 36. Maraš, 62. Lichý - 45.+2 Faško (11 m), 52. Hranica
Rozhodcovia: Kružliak - Štrbo, Straka, ŽK: Damjanovič, S. Kóša (obaja Koš.)
Košice: Kira - Kakay (73. Mateáš), Damjanovič, Moore, S. Kóša (58. Magda), Madleňák - Lichý, Gallovič - Rehuš (58. Seguči), Sovič (83. Lukačevič) - Maraš (82. Rabatin)
Žilina: Šípoš - Minárik, Narimanidze, Okál (20. Albin) - Hranica, Mweng, Bzdyl, Bari - Faško, Roginič, F. Kóša (63. Bilalovič)
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Futbalisti FC Košice a MŠK Žilina remizovali 2:2 v nedeľňajšom zápase 12. kola Niké ligy.
Žilinčania sa dostali pred tretiu Trnavu a na lídra tabuľky Dunajskú Stredu strácajú sedem bodov.
Košičania sa naďalej držia v hornej šestke tesným náskokom na siedme Michalovce a ôsmu Banskú Bystricu.
Od úvodných minút sa hral svižný futbal so zaujímavými situáciami na oboch stranách. Košičania začali aktívne, ale prvú veľkú šancu mali hostia.
Adango však v sľubnej pozícii pred brankárom Kirom neskóroval a krátko na to neuspel ani Bari.
V 36. minúte išli domáci do vedenia po tom, čo Sovič vzal loptu Albinovi, prihrávkou za obranu uvoľnil Maraša a ten poslal loptu k vzdialenejšej žrdi - 1:0.
Žilinčania vyrovnali ešte do prestávky. Pomohla im k tomu penalta po ruke Lichého, z ktorej skóroval Faško, no vzhľadom na svoju košickú minulosť sa z gólu prehnane netešil.
Žilinčania išli v 52. minúte do vedenia 2:1 po tom, čo sa po Bariho centri dostal k lopte Hranica, ktorému Košičania nechali v šestnástke priveľa priestoru - 1:2.
O desať minút bolo skóre znovu nerozhodné po tom, čo si Lichý vytvoril priestor pred šestnástkou a ľavačkou poslal loptu k pravej žrdi - 2:2.
Oba tímy mali v ďalšom priebehu šance nakloniť skóre na svoju stranu, no napokon si tímy podelili body.