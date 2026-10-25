Šláger kola víťaza nenašiel. Košice ani Žilina svoje vedenie neudržali

Fotka zo zápasu MŠK Žilina - FC Košice.
Fotka zo zápasu MŠK Žilina - FC Košice. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|25. okt 2026 o 19:51
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Žilinčania sa aj vďaka remíze dostali pred tretiu Trnavu.

Niké liga - 12. kolo

Košice - Žilina 2:2 (1:1)

Góly: 36. Maraš, 62. Lichý - 45.+2 Faško (11 m), 52. Hranica

Rozhodcovia: Kružliak - Štrbo, Straka, ŽK: Damjanovič, S. Kóša (obaja Koš.)

Košice: Kira - Kakay (73. Mateáš), Damjanovič, Moore, S. Kóša (58. Magda), Madleňák - Lichý, Gallovič - Rehuš (58. Seguči), Sovič (83. Lukačevič) - Maraš (82. Rabatin)

Žilina: Šípoš - Minárik, Narimanidze, Okál (20. Albin) - Hranica, Mweng, Bzdyl, Bari - Faško, Roginič, F. Kóša (63. Bilalovič)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti FC Košice a MŠK Žilina remizovali 2:2 v nedeľňajšom zápase 12. kola Niké ligy.

Žilinčania sa dostali pred tretiu Trnavu a na lídra tabuľky Dunajskú Stredu strácajú sedem bodov.

Košičania sa naďalej držia v hornej šestke tesným náskokom na siedme Michalovce a ôsmu Banskú Bystricu.

Od úvodných minút sa hral svižný futbal so zaujímavými situáciami na oboch stranách. Košičania začali aktívne, ale prvú veľkú šancu mali hostia.

Adango však v sľubnej pozícii pred brankárom Kirom neskóroval a krátko na to neuspel ani Bari.

V 36. minúte išli domáci do vedenia po tom, čo Sovič vzal loptu Albinovi, prihrávkou za obranu uvoľnil Maraša a ten poslal loptu k vzdialenejšej žrdi - 1:0.

Žilinčania vyrovnali ešte do prestávky. Pomohla im k tomu penalta po ruke Lichého, z ktorej skóroval Faško, no vzhľadom na svoju košickú minulosť sa z gólu prehnane netešil.

Žilinčania išli v 52. minúte do vedenia 2:1 po tom, čo sa po Bariho centri dostal k lopte Hranica, ktorému Košičania nechali v šestnástke priveľa priestoru - 1:2.

O desať minút bolo skóre znovu nerozhodné po tom, čo si Lichý vytvoril priestor pred šestnástkou a ľavačkou poslal loptu k pravej žrdi - 2:2.

Oba tímy mali v ďalšom priebehu šance nakloniť skóre na svoju stranu, no napokon si tímy podelili body.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
11
9
2
0
36:7
29
V
V
V
R
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
6
4
2
29:24
22
R
P
R
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
6
4
2
25:15
22
R
P
V
R
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
6
3
2
26:12
21
R
V
R
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
5
2
5
18:21
17
V
P
P
V
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
11
3
6
2
25:22
15
R
R
R
V
P
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
4
2
6
11:19
14
P
R
P
V
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
4
2
6
13:23
14
R
V
V
P
V
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
12
2
4
6
13:23
10
R
P
R
P
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
11
2
3
6
12:21
9
R
V
P
P
P
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
12
2
3
7
11:25
9
P
V
R
P
V
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
12
0
7
5
9:16
7
R
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Fotka zo zápasu MŠK Žilina - FC Košice.
    Fotka zo zápasu MŠK Žilina - FC Košice.
    Šláger kola víťaza nenašiel. Košice ani Žilina svoje vedenie neudržali
    dnes 19:51
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    Domov»Futbal»Slovensko»Šláger kola víťaza nenašiel. Košice ani Žilina svoje vedenie neudržali