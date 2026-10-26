Košice so Žilinou opäť predviedli gólovú prestrelku. Faško: Vzadu by sme sa mali zlepšiť

Pred zápasom Košíc so Žilinou bolo hlavnou otázkou to, koľko uvidia diváci v Košickej futbalovej aréne gólov.
Veď v predchádzajúcich piatich vzájomných zápasoch, vrátane pohárového finále padli vždy minimálne štyri góly, v tom ostatnom, v prvom kole aktuálnej ligovej sezóny, ich bolo dokonca osem pri remíze 4:4.
Tradícia sa potvrdila a vyše tri tisíc divákov videlo atraktívny otvorený futbal so štyrmi gólmi a množstvom ďalších nevyužitých šancí.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Žilina
S remízou 2:2 boli menej spokojní hostia, ktorí už tri kolá nevyhrali. Na druhej strane rovnako dlho čakajú na víťazstvo aj Košičania, ktorí si pripísali už šiestu remízu v súťaži a tretiu v rade.
Veľa gólov dávajú, ale aj inkasujú
„Dva zápasy so Žilinou, skóre 6:6. Taký futbal musí divákov baviť. Ale ako sme mohli vyhrať, mohli sme aj prehrať, takže tá remíza je asi zaslúžená.
Obidva tímy sa prezentujeme útočným futbalom, ale obidvaja dostávame aj veľa gólov. Bolo by dobré dať o gól viac a o jeden menej dostať,“ poznamenal po zápase domáci kapitán, brankár Matúš Kira.
Príčiny gólovo bohatých zápasov pozná aj jeho náprotivok, žilinský kapitán Michal Faško.
„V našich zápasoch sú stále gólové hody, keďže veľa inkasujeme, ale aj veľa dávame. Vzadu by sme sa mali zlepšiť. Košice v úvode mali nejaké príležitosti, nám viazla posledná, možno predposledná prihrávka.
Druhý polčas bol v našej réžii, ale aj Košice mali nebezpečné situácie, ktoré smrdeli gólom a napokon ho aj dali a vyrovnali.
V závere sme opäť spravili nejakú hlúposť a nakoniec sme mohli zápas aj prehrať. Takto je to bod a trošku sa mi máli, pretože sme dnes chceli vyhrať,“ hodnotil Faško.
VIDEO: Hlasy trenérov po zápase Košice - Žilina
V prvom polčase mali opticky viac z hry Košičania a boli nebezpečnejší aj vpredu. Necelých desať minút pred prestávkou sa dočkali.
Miroslav Sovič získal v súboji loptu, potiahol na hranicu šestnástky, kolmicou vysunul Aleksu Maraša a ten svojim ôsmym gólom v sezóne otvoril skóre.
Faško sa netešil, na penalty vedie nad Kirom už 2:0
V samom závere polčasu prišiel smolný moment pre Košice. Po závare pred Kirom trafila lopta ruku Filipa Lichého a nariadený pokutový kop už v nadstavenom čase premenil Faško. Hoci brankárovi Kirovi nechýbalo veľa k tomu, aby mu ho zneškodnil.
„Keďže sa poznáme dobre aj mimo futbal, on vie, že ja viem, že on vie. Čiže je to ťažké. On špekuluje, ja špekulujem a hľadám aj tú cestu. Či bude niečo meniť, nebude meniť. Ale vidíte, zatiaľ na penalty vedie 2:0,“ povzdychol si po zápase.
Faško priznal, že vždy pred penaltou tŕpne a obzvlášť proti Kirovi. „Veľmi dobre sa poznáme.
Myslel som si, že pozeral zápas v Ružomberku, kde som to kopol do druhej strany. Vedel, že to kopem tam, ale bol to nakoniec gól a som rád,“ pousmial sa. To, že sa po vyrovnávajúcom góle proti svojmu bývalému klube netešil považuje za prirodzené.
„Nejakú stopu som tu zanechal. Verím, že aj ľudskú a hlavne tú futbalovú. Tak sa chcem prezentovať aj naďalej,“ dodal.
Hranica sa modlil
Košičanom gól do šatne nepridal na pohode. Napokon šesť minút po prestávke už prehrávali, keď po ďalšej rýchlej kontre krížna strela zvnútra šestnástky z kopačky Timoteja Hranicu aj so šťastím a odrazom od tyčky skončila v košickej bránke.
„Snažil som sa spraviť si pozíciu a vystreliť a potom som sa už iba modlil, aby to tam padlo a našťastie to tam vošlo. Takže som rád, že som zas po nejakej dlhšej dobe skóroval, ale určite by som to vymenil za tri body.
Určite nie sme spokojní s bodom. V posledných dvoch zápasoch sme remizovali a prehrali, dnes sme išli do konca zápasu za víťazstvom. Ale trápi nás efektivita a premieňanie šancí,“ naznačil nespokojnosť s remízou Hranica.
Lichého smolný moment nakopol
Košičania sa nevzdávali a napokon ich snaha viedla po vyše hodine hry k vyrovnaniu. Dobre umiestnenou prízemnou strelou spoza šestnástky vyrovnával Filip Lichý. Po zápase priznal, že bol pre neho plný emócií.
„V tom závere polčasu to ruka samozrejme bola, ale trafil ma z metra, ja som nemal šancu zareagovať. Nebolo to úmyselné, ale v dnešnom futbale sa to píska. Ale dalo mi do druhého polčasu drajv na to, aby som to tímu vrátil a odčinil, čo sa podarilo,“ tešil sa po zápase.
Hoci podľa neho chceli brať doma tri body, napokon sú v Košiciach spokojní aj s bodom.
„V prvom polčase sme boli lepším mužstvom, mali sme viacero gólových príležitostí, len sme to opäť nepremenili a potom je to ťažké.
Efektivita človeka vytrestá a dnes sa to opäť potvrdilo. Napokon sme ešte prehrávali, takže sme radi aj za ten bod. Hoci v závere sme to mohli zlomiť na svoju stranu, čo zamrzí. Ale neprehrali sme a to je dôležité,“ zdôraznil.
Veselý nerozumie inkasovaným gólom
Tréner Žiliny Vladimír Veselý nebol spokojný najmä s inkasovanými gólmi, ktoré boli podľa neho darčekom pre Košice.
„Nerozumiem gólom, ktoré dostávame, pretože podobný ako ten vyrovnávajúci, sme dostali aj od Dunajskej Stredy. Sú v tom individuálne chyby, najmä taktické.
Hoci to pekne trafil, ale dalo sa tomu zabrániť. S týmto musíme sa popasovať a na tom musíme pracovať.
Aj ten závar na konci, po ktorom sme mohli dostať gól my, vznikol z našej zbytočnej taktickej chyby, kedy sme úplne nepochopiteľne spravili faul v bezvýznamnom priestore.
Škoda, že sme to nestrhli na svoju stranu, pretože sme mali, dobré príležitosti, ale bohužiaľ sme ich nedotiahli. Je to bod, ale chceli sme viac,“ neskrýval nespokojnosť.
Stratené body po remízach chýbajú
Košice sú remízovým korunným princom ligy, o jednu viac má len Komárno.
„Nie je to až také príjemné. Veľa zápasov sme mohli zlomiť na svoju stranu, čo sa nepodarilo, ale jeden bod je niekedy lepší ako keď prehráte.
Máme na čo stávať a samozrejme od zápasu k zápasu chceme ísť po víťazstvách a nie zbierať remízy,“ myslí si o šiestich remízach z jedenástich zápasov Lichý.
Podľa Matúša Kiru je možno lepšie prehrať jeden zápas a jeden vyhrať, ako remizovať tri. „Je to škoda, ale asi aj bod z každého zápasu sa počíta. Je to lepšie, ako prehrať,“ súhlasí so svojim spoluhráčom.
Trénerovi Černákovi chýbajú v tabuľke remízami stratené body.
„Niektoré zápasy sme mohli dotiahnuť do víťazstva, mali sme ich dobre rozohrané, niektoré sme naopak museli doťahovať.
Samozrejme tie body v tabuľke chýbajú. Keby sme mali možno o štyri body viac, tak sme maximálne spokojní,“ dodal košický tréner.
Chcú zastaviť lídra súťaže
Košičania majú zápas k dobru a odohrajú ho už v stredu, kedy doma privítajú rozbehnutého lídra ligy, Dunajskú Stredu.
Dohrávka prinesie súboj najlepších strelcov súťaže, osemgólového Aleksu Maraša a deväťgólového a osemgólového Mateja Trusu a Amira Ramadana na strane druhej.
A aj aj snahu Košičanov o štvrté víťazstvo v súťaži, ktoré by znamenalo aj koniec dlhej série hostí, ktorí v lige prehrali naposledy ešte na začiatku mája a v novej sezóne ešte nenašli premožiteľa.
„DAC má svoju kvalitu, ale myslím si, že doma sme silné mužstvo a verím, že odtiaľ odídu sklamaní. Aj keď to bude náročné, lebo majú formu, ale my sa nemáme čoho báť.
Hráme doma, príde naši diváci, takže budeme makať na 100 % a pôjdeme za víťazným koncom,“ verí Lichý.