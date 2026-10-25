ONLINE: FC Košice - MŠK Žilina dnes, Niké liga LIVE (12. kolo)

FC Košice - MŠK Žilina: ONLINE prenos zo zápasu 12. kola Niké ligy.
FC Košice - MŠK Žilina: ONLINE prenos zo zápasu 12. kola Niké ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|25. okt 2026 o 15:00
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 12. kola Niké ligy: FC Košice - MŠK Žilina.

Futbalisti FC Košice a MŠK Žilina dnes hrajú zápas 12. kola Niké ligy.

Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FC Košice - MŠK Žilina dnes (Niké Liga LIVE, 12. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Niké liga  2026/2027
25.10.2026 o 18:00
12. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
11
9
2
0
36:7
29
V
V
V
R
V
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
6
4
2
25:15
22
R
P
V
R
V
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
6
3
2
26:12
21
R
V
R
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
3
2
27:22
21
P
R
V
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
5
2
5
18:21
17
V
P
P
V
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
10
3
5
2
23:20
14
R
R
V
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
4
2
6
11:19
14
P
R
P
V
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
4
2
6
13:23
14
R
V
V
P
V
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
12
2
4
6
13:23
10
R
P
R
P
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
12
2
3
7
11:25
9
P
V
R
P
V
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Futbalisti KFC Komárno.
    Futbalisti KFC Komárno.
    Komárno na prvý triumf v sezóne stále čaká. Proti Trenčínu potvrdilo pozíciu remízového kráľa
    dnes 17:22
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