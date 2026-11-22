Niké liga - 15. kolo
FC Košice - MFK Skalica 1:1 (1:0)
Gól: 34. Maraš - 69. Podhorin (11 m)
Rozhodcovia: Kráľovič - Jekkel, Čajka, ŽK: Magda - Podhorin
Košice: Kira - Makay (78. Seguči), Magda, Moore, Damjanovč, Madleňák (65. Lukačevič) - Rehuš (65. Kahvič), Sovič (46. Palumets), Lichý, Gallovič (70. Dimun) - Maraš
Skalica: Junas - Suľa, Karhan, Twardzik, Podhorin - Morong (80. Šimko), Bariš - Daniel, Pudhorocký (90.+1 Mášik), Černek - Onyedika (86. Potočný)
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Futbalisti FC Košice a MFK Skalica remizovali 1:1 v nedeľňajšom zápase 15. kola Niké ligy.
Košičania figurujú na 6. mieste tabuľky s päťbodovým náskokom na Michalovce. Skalica sa bodovo dotiahla na predposledný Trenčín, za ktorým zaostáva kvôli horšiemu vzájomnému zápasu.
Už úvod zápasu naznačil, že o zaujímavé dianie nebude núdza. V 2. minúte sa do gólovej príležitosti dostal domáci útočník Maraš, keď si „zasekol“ Karhana, no neprekonal Junasa.
V 19. minúte mohol skóre otvoriť Pudhorocký, ale brankár Kira pohotovo zasiahol. O päť minút sa hostia radovali z gólu Onyediku, no VAR odhalil tesný ofsajd.
V 34. minúte sa Maraš dostal za obranu hostí, jeho prvú strelu ešte Junas zneškodnil, no na dorážku už nestačil - 1:0. Onedlho bol VAR opäť v akcii a aj tentoraz zarmútil hostí, keď ukázal ofsajd predchádzajúci gólu Bariša.
V 53. minúte neprekonal Kiru ani Černek, ktorý sa dostal k pohotovej strele po rohovom kope. Hostia sa dočkali v 69. minúte.
VAR im tentoraz pomohol, keď odhalil ruku Kakaya po centri do šestnástky. Loptu si na biely bod postavil Podhorin a Kira nevystihol smer jeho strely - 1:1.
Skaličania boli pri chuti, v následných minútach sa hralo najmä na polovici domácich. Košičania sa v druhom polčase dlho nevedeli dostať k ofenzíve a hoci si v závere vypracovali dve sľubné šance, skóre sa už nezmenilo.