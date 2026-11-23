Ďalšie domáce zakopnutie Košičanov sledovalo v nedeľu v Košickej futbalovej aréne 1655 divákov, čo je druhá najnižšia návšteva od návratu do najvyššej súťaže.
Opäť im nebola dopriata radosť z víťazstva, keď domáci futbalisti po utrápenom výkone len remizovali 1:1 s výsledkovo sa trápiacou poslednou Skalicou.
Premrhali tak šancu oddeliť hornú šestku tabuľky od tej spodnej sedembodovým rozdielom.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Skalica
„Chceli sme vyhrať, mohli sme prehrať. Asi to dopadlo spravodlivo. Vedeli sme, že dnešným víťazstvom by sme odskočili a mali by sme tam nejaký rozdiel, ktorý by nám zaručil trošku väčší kľud.
Na druhej strane, aspoň vieme, že musíme ďalej bojovať a nemôžeme nič vypúšťať.
Máme ešte 3 zápasy a musíme ďalej hrať, aby sme dosiahli to, čo chceme,“ poznamenal po zápase domáci brankár a v tomto zápase aj kapitán Matúš Kira.
Vystihol to presne. Skaličania boli od začiatku zápasu viac ako vyrovnaným súperom a bolo na nich vidieť túžbu zlomiť jedenásť zápasovú sériu zápasov bez víťazstva.
Dokonca dokázali v prvom polčase streliť dva góly po pekných akciách, ale oba im kvôli tesnému ofsajdu zamietol systém VAR.
VIDEO: Vyjadrenia trénerov po zápase Košice - Skalica
„Modlil som sa, že už keď to pozerajú, nech je to v náš prospech. Na druhej strane si treba povedať, že ten VAR nás dnes trošku zachránil,“ komentoval dva neuznané góly hostí Kira.
Napokon išli s jednogólovým náskokom do kabín Košičania, keď po vyše polhodine hry Aleksa Maraš na dvakrát prekonal brankára Martina Junasa po dobrom vysunutí od Milana Rehuša.
„Môžete to riešiť, môžete sa na to sústrediť, ale nepomôže vám to. Chceli sme sa hlavne sústrediť na druhý polčas a pokračovať v tom, ako sme hrali prvý a veriť, že ten gól príde,“ povedal o súboji s technológiou kapitán hostí Oliver Podhorin.
Špecialista sa nepomýlil ani proti kamarátovi
A prišiel, keď VAR po vyše hodine hry napokon doprial aj Skaličanom. Domáci Daniel Magda zbytočne fauloval pri postrannej čiare ihriska Daniela Moronga.
Center Filipa Twardzika našiel v šestnástke hlavu Martina Černeka. Po teči Osmana Kakaya jeho hlavičku Kira pohodlne zlikvidoval. Skaličania si hneď pýtali pokutový kop a VAR napokon potvrdil hru rukou.
Loptu si na biely bod postavil špecialista na pokutové kopy Podhorin, svojho kamaráta a bývalého spoluhráča Kiru preľstil a pohodlne vyrovnal.
„Nie je to veľmi príjemné, keď sa poznáme sa a hrali sme spolu. Viete, je to stále len lotéria,“ komentoval Kira.
Podhorin podľa vlastných slov už pred zápasom kopal v hlave viacero penált proti kamarátovi.
„Pred každým zápasom si v hlave premietam, že ak bude penalta, kde a ako ju budem kopať, kto je oproti. Vedel som, že Matúš ma pozná dobre.
V hlave som si kopol milión penált a z každej som dal gól. Takže som rád, že som ho dal aj dnes,“ dodal s úsmevom skalický kapitán.
Skaličania po vyrovnávajúcom góle zobrali zápas do svojich rúk ešte pevnejšie, ale pridať druhý víťazný gól sa im nepodarilo.
Naopak v samom závere ďakovali brankárovi Junasovi, ktorý najprv zneškodnil strelu Aleksu Maraša z hranice šestnástky a o pár sekúnd vyškrabal spod brvna na roh aj hlavičku striedajúceho Aleksandara Kahviča.
Utrápený týždeň Košičanov
Domáci trávnik priniesol Košičanom víťaznú radosť v tejto sezóne ešte len dvakrát, naposledy ešte v polovici septembra a doma získali len desať z možných 24 bodov.
„Ťažko sa mi o tom momentálne rozpráva, lebo sme to mali dobre rozbehnuté. Samozrejme aj súper mal svoju kvalitu, rešpektujeme to.
Tie straty nás bolia, body nám chýbajú v tom, čo chceme. Ale bojujeme, zatiaľ sme tam a verím, že sa v hornej šestke udržíme,“ priznal tréner Peter Černák.
Jeho zverenci majú za sebou ťažký týždeň s dvoma zápasmi, v ktorých herne príliš nepresvedčili a trápili sa aj v pohári so Zvolenom.
„Chceli sme dnes vyhrať, ale nevyšlo to. Bolo tam veľa nepresností. Chýbalo nám trošku viac kvality, viac kľudu na lopte a naopak robili nám smerom dozadu problémy jednoduché veci. Z toho pohľadu si myslím, že tá remíza je asi zaslúžená.
Počas repre pauzy boli hráči preč, veľa cestovali, vo štvrtok sme odohrali pohárový zápas na extrémne ťažkom teréne, takže možno nám tie sily chýbali.
Ale nevyhovárame sa na to, ten zápas sme mali zvládnuť. Hrali sme doma, máme svoju kvalitu,“ dodal Černák, ktorý s mužstvom najbližšie cestuje na trávnik majstrovského Slovana.
Zlomiť to chcú ešte v závere jesene
Ešte dlhšie čakajú na akékoľvek víťazstvo aj hráči Skalice, naposledy sa z neho tešili ešte na začiatku augusta.
Na prvé slovenské ligové víťazstvo čaká aj tréner Stanislav Macek, ktorý prišiel do Skalice v polovici septembra.
„Tréner od nás požaduje hlavne to, aby sme hrali dobre a od toho sa budú odvíjať aj to, že budeme bližšie k tomu priaznivejšiemu výsledku. Budeme v tom ďalej pokračovať a verím, že prídu aj tie body a víťazstvá,“ verí Podhorin.
Tréner Macek vie, že najväčším problémom je efektivita a na nepriaznivú sériu sa príliš nepozerá.
„Tu na Slovensku je to systém svadba a pohreb. Keď prehráte, tak ste najväčší idiot, najväčší lúzer a keď vyhráte, tak ste Guardiola.
Som tu niekoľko týždňov. Hrali sme výborne so Slovanom, doma s Trnavou, hrali sme 70 minút dobre so Žilinou, 70 minút výborne s Trenčínom doma a prehrali sme dva nula.
Herne tam neboli tam zlé veci, ale nás obrovským spôsobom trápi efektivita. Verím, že v tých troch zvyšných zápasoch budeme ešte lepší. Chýba nám možno aj kúsok šťastia.
Hoci ja to slovo šťastie nerád používam, lebo asi v niečom zaostávame, keď nedokážeme ten zápas vyhrať.
Musíme spraviť maximum, aby sme tých bodov získali čo najviac,“ dodal Macek smerom k záveru jesene, v ktorom sériu domácich zápasov odštartujú Skaličania v najbližšom kole proti Michalovciam.