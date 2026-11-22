Futbalisti FC Košice a MFK Skalica dnes hrajú zápas 15. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: FC Košice - MFK Skalica dnes (Niké Liga LIVE, 15. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
22.11.2026 o 15:30
15. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Skalica
Prehľad
Rozhodca: Kráľovič – Jekkel, Čajka – Sučka – Choreň – Štofik.
Prenos
Košičania mali pred reprezentačnou prestávkou na dosah cenný bodový skalp z pôdy Dunajskej Stredy. Na ihrisku lídra tabuľky ale napokon prehrali 2:3. Napriek tomu, že ešte v druhom dejstve vyhrávali 2:1. Po strate série bez porážky si tím trénera Petra Černáka spravil chuť počas pracovného týždňa, keď Košice v Slovnaft Cupe vyradili druholigový Zvolen 3:2 po pokutových kopoch. To Skalica čaká na víťazstvo už poriadne dlho a za sebou má domácu prehru 2:4 so Žilinou. Vzájomný zápas na skalickej pôde dopadol lepšie pre Košice, ktoré v auguste vyhrali 4:2.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 15. kola základnej časti slovenskej Niké ligy. Proti sebe nastúpia FC KOŠICE a MFK Skalica. Zápas sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
12
2
0
42:9
38
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
9
4
2
33:15
31
V
R
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
9
4
2
39:27
31
V
V
V
R
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
15
8
4
3
29:18
28
V
V
P
R
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
15
6
3
6
25:26
21
R
V
P
V
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
14
4
6
4
32:26
18
P
V
P
R
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
15
4
2
9
12:26
14
P
P
P
P
R
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
15
4
2
9
14:29
14
P
P
P
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
2
7
5
13:17
13
V
V
R
P
R
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
15
3
3
9
13:30
12
P
P
V
P
V
11
AS TrenčínAS Trenčín
15
2
5
8
16:32
11
R
R
P
P
R
12
MFK SkalicaMFK Skalica
14
2
4
8
15:28
10
P
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body