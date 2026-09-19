Košice doma zabrali naplno. Ružomberok doplatil na červenú kartu

Futbalisti FC Košice oslavujú gól.
Futbalisti FC Košice oslavujú gól. (Autor: Facebook FC Košice - oficiálna stránka)
Sportnet, TASR|19. sep 2026 o 19:56
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Košičania rozhodli dvomi gólmi v priebehu ôsmich minút.

Niké liga - 9. kolo

FC Košice - MFK Ružomberok 2:0 (0:0)

Góly: 75. Kahvič, 83. Maraš (z 11m)

Rozhodcovia: Kišš - Juhos, Hrmo, ŽK: Kóša, Madleňák, Sovič, Zsigmund - Tučný, Souček, Marušin, Kelemen, Luterán, ČK: 68. Lavrinčík

Košice: Kira - Kóša, Moore, Kružliak - Kakay (90.+2 Magda), Lichý, Gallovič (87. Zsigmund), Madleňák (88. Lukačevič) - Palumec (46. Kahvič) - Maraš, Sovič (46. Dimun)

Ružomberok: Krajčírik - Luterán, Köstl, Marušin, Kostka - Hranoš, Lavrinčík, Souček (84. Kelemen), Tučný (84. Chobot) - Hladík (84. Grgič), Bačík (75. Buchvaldek)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti FC Košice zvíťazili v sobotňajšom zápase 9. kola Niké ligy nad MFK Ružomberok 2:0 a s dvanástimi bodmi figurujú na 6. mieste tabuľky.

Hostia zaznamenali už šiestu prehru v sezóne a s piatimi bodmi sú poslední.

Duel v Košiciach bol dlho vyrovnaný a oba tímy si vypracovali viacero šancí, no nedokázali ich premeniť.

Rozhodujúca bola 68. minúta, keď dostal hosťujúci Samuel Lavrinčík červenú kartu a domáci hrali presilovku.

Využili ju už po siedmich minútach zásluhou Aleksandara Kahviča a v 83. minúte pridal poistku z penalty Aleksa Maraš.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
6
2
1
23:17
20
V
R
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
6
1
0
23:3
19
V
V
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
2
1
19:8
17
V
R
P
V
V
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
1
4
9:11
13
V
P
V
V
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
4
1
2
18:8
13
R
P
P
V
V
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
8
3
3
2
21:18
12
V
P
V
R
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:16
11
R
P
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
8
2
2
4
11:18
8
P
R
P
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
9
2
1
6
9:21
7
P
V
P
R
V
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
8
1
2
5
10:20
5
P
P
P
V
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
0
5
3
7:12
5
R
R
R
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
9
1
2
6
8:18
5
P
V
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Futbalisti FC Košice oslavujú gól.
    Futbalisti FC Košice oslavujú gól.
    Košice doma zabrali naplno. Ružomberok doplatil na červenú kartu
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