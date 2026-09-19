Košice doma zabrali naplno. Ružomberok doplatil na červenú kartu

Niké liga - 9. kolo
FC Košice - MFK Ružomberok 2:0 (0:0)
Góly: 75. Kahvič, 83. Maraš (z 11m)
Rozhodcovia: Kišš - Juhos, Hrmo, ŽK: Kóša, Madleňák, Sovič, Zsigmund - Tučný, Souček, Marušin, Kelemen, Luterán, ČK: 68. Lavrinčík
Košice: Kira - Kóša, Moore, Kružliak - Kakay (90.+2 Magda), Lichý, Gallovič (87. Zsigmund), Madleňák (88. Lukačevič) - Palumec (46. Kahvič) - Maraš, Sovič (46. Dimun)
Ružomberok: Krajčírik - Luterán, Köstl, Marušin, Kostka - Hranoš, Lavrinčík, Souček (84. Kelemen), Tučný (84. Chobot) - Hladík (84. Grgič), Bačík (75. Buchvaldek)
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Futbalisti FC Košice zvíťazili v sobotňajšom zápase 9. kola Niké ligy nad MFK Ružomberok 2:0 a s dvanástimi bodmi figurujú na 6. mieste tabuľky.
Hostia zaznamenali už šiestu prehru v sezóne a s piatimi bodmi sú poslední.
Duel v Košiciach bol dlho vyrovnaný a oba tímy si vypracovali viacero šancí, no nedokázali ich premeniť.
Rozhodujúca bola 68. minúta, keď dostal hosťujúci Samuel Lavrinčík červenú kartu a domáci hrali presilovku.
Využili ju už po siedmich minútach zásluhou Aleksandara Kahviča a v 83. minúte pridal poistku z penalty Aleksa Maraš.