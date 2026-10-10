Košice nezlomila ani červená karta, s Komárnom zachránili bod v nadstavenom čase

Niké liga - 10. kolo
FC Košice - KFC Komárno 1:1 (0:1)
Góly: 90.+5 Rehuš - 28. Bernát. Rozhodcovia: Kráľovič - Zemko, Halíček, ŽK: Špiriak, Šimko (obaja Komárno), ČK: 53. Kahvič (Košice)
Diváci: 3328
Košice: Kira – Damjanovič (69. Magda), S. Kóša, Kružliak – Kakay (69. Rehuš), Gallovič (77. Palumets), Dimun (46. Sovič), Lichý, Madleňák - Maraš, Kahvič
Komárno: Pindroch – Krčík, Pillár, Špiriak, Šmehyl – Havrylenko (57. Žák), Domonkos, Ganbold, Bernát (67. Kiss, 75. M. Šimko), Masaryk (67. Tamás) – Sylvestr (57. Bayemi)
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Futbalisti Košíc remizovali v sobotnom domácom dueli 10. kola Niké ligy s Komárnom 1:1.
Hostia tak zostávajú jediným tímom, ktorý ešte v tejto sezóne nezvíťazil.
Komárno sa ujalo vedenia v 28. minúte zásluhou Jána Bernáta a na prvý ligový triumf v tomto ročníku siahalo až do nadstaveného času druhého polčasu.
Od 53. minúty hralo navyše v početnej prevahe, keď videl červenú kartu útočník domácich Aleksandar Kahvič.
V piatej minúte nadstaveného času sa však striedajúci Milan Rehuš dostal do pokutového územia a placírkou po trávniku zariadil konečnú deľbu bodov.