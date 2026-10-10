Košice nezlomila ani červená karta, s Komárnom zachránili bod v nadstavenom čase

Záber zo zápasu FC Košice - KFC Komárno
Záber zo zápasu FC Košice - KFC Komárno (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|10. okt 2026 o 17:32
ShareTweet0

Domáci hrali oslabení od 53. minúty.

Niké liga - 10. kolo

FC Košice - KFC Komárno 1:1 (0:1)

Góly: 90.+5 Rehuš - 28. Bernát. Rozhodcovia: Kráľovič - Zemko, Halíček, ŽK: Špiriak, Šimko (obaja Komárno), ČK: 53. Kahvič (Košice)

Diváci: 3328

Košice: Kira – Damjanovič (69. Magda), S. Kóša, Kružliak – Kakay (69. Rehuš), Gallovič (77. Palumets), Dimun (46. Sovič), Lichý, Madleňák - Maraš, Kahvič

Komárno: Pindroch – Krčík, Pillár, Špiriak, Šmehyl – Havrylenko (57. Žák), Domonkos, Ganbold, Bernát (67. Kiss, 75. M. Šimko), Masaryk (67. Tamás) – Sylvestr (57. Bayemi)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Košíc remizovali v sobotnom domácom dueli 10. kola Niké ligy s Komárnom 1:1.

Hostia tak zostávajú jediným tímom, ktorý ešte v tejto sezóne nezvíťazil.

Komárno sa ujalo vedenia v 28. minúte zásluhou Jána Bernáta a na prvý ligový triumf v tomto ročníku siahalo až do nadstaveného času druhého polčasu.

Od 53. minúty hralo navyše v početnej prevahe, keď videl červenú kartu útočník domácich Aleksandar Kahvič.

V piatej minúte nadstaveného času sa však striedajúci Milan Rehuš dostal do pokutového územia a placírkou po trávniku zariadil konečnú deľbu bodov.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
8
6
2
0
25:5
20
R
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
6
2
1
23:17
20
V
R
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
3
1
21:10
18
R
V
R
P
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
5
2
2
21:10
17
R
V
R
P
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
4
2
3
13:16
14
V
R
P
R
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
9
3
4
2
22:19
13
R
V
P
V
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
1
4
9:11
13
V
P
V
V
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
10
3
1
6
10:21
10
V
P
V
P
R
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
10
2
3
5
12:20
9
R
P
P
R
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
0
6
4
9:15
6
R
P
R
R
R
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
9
1
2
6
10:21
5
P
P
P
P
V
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
9
1
2
6
8:18
5
P
V
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Tigran Barseghyan (vľavo) dal jediný gól Slovana.
    Tigran Barseghyan (vľavo) dal jediný gól Slovana.
    Slovan zažil so Záhorákmi čosi nevídané. Čo sa deje s gigantom?
    Pavol Spáldnes 19:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Košice nezlomila ani červená karta, s Komárnom zachránili bod v nadstavenom čase