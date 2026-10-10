ONLINE: FC Košice - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (10. kolo)

Futbalisti FC Košice a KFC Komárno dnes hrajú zápas 10. kola Niké ligy.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Košice - KFC Komárno dnes (Niké Liga LIVE, 10. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
10.10.2026 o 15:30
10. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
KFC Komárno
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30. Prajem pekné popoludnie pri sledovaní futbalového prenosu zo slovenskej Nike ligy medzi FC Košice a KFC Komárno.
FC Košice
Domáci futbalisti dokázali nazbierať v prebiehajúcom ročníku zatiaľ 12 bodov a majú pozítívne skóre 21:18. Košiciam aktuálne patrí v tabuľke 7. pozícia. Košice odohrali svoj posledný ligový zápas doma proti Ružomberku a po výbornom výkone zvíťazili 2:0. Strelecky sa dokázali presadiť Kahvič a Maras.
KFC Komárno
Hostia z Komárna sú na tom podstatne horšie ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú len 5 bodov a negatívne skóre 8:14. KFC patrí v aktuálnej sezóne zatiaľ až 10. pozícia. Komárno odohralo svoj posledný ligový zápas doma proti Slovanu Bratislava. V tesnom zápase sa napokon tešil z víťazstva Slovan 2:1. Úvodný výkop je naplánovaný na 15:30. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
FC Košice
Domáci futbalisti dokázali nazbierať v prebiehajúcom ročníku zatiaľ 12 bodov a majú pozítívne skóre 21:18. Košiciam aktuálne patrí v tabuľke 7. pozícia. Košice odohrali svoj posledný ligový zápas doma proti Ružomberku a po výbornom výkone zvíťazili 2:0. Strelecky sa dokázali presadiť Kahvič a Maras.
KFC Komárno
Hostia z Komárna sú na tom podstatne horšie ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú len 5 bodov a negatívne skóre 8:14. KFC patrí v aktuálnej sezóne zatiaľ až 10. pozícia. Komárno odohralo svoj posledný ligový zápas doma proti Slovanu Bratislava. V tesnom zápase sa napokon tešil z víťazstva Slovan 2:1. Úvodný výkop je naplánovaný na 15:30. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
8
6
2
0
25:5
20
R
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
6
2
1
23:17
20
V
R
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
3
1
21:10
18
R
V
R
P
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
1
2
20:9
16
V
R
P
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
4
2
3
13:16
14
V
R
P
R
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
1
4
9:11
13
V
P
V
V
V
7
FC KOŠICEFC KOŠICE
8
3
3
2
21:18
12
V
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK Skalica
9
2
2
5
11:19
8
P
P
R
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
9
2
1
6
9:21
7
P
V
P
R
V
10
AS TrenčínAS Trenčín
8
1
2
5
10:20
5
P
P
P
V
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
9
0
5
4
8:14
5
P
R
R
R
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
9
1
2
6
8:18
5
P
V
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body