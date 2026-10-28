Dunajská Streda pokračuje na víťaznej vlne. V Košiciach jej stačil na úspech jeden gól

Niké liga - dohrávka 3. kola
FC Košice - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:1 (0:0)
Gól: 65. Bationo.
Rozhodcovia: Malárik – Bednár, Čajka, ŽK: Trusa
Diváci: 3347
Košice: Kira - Kakay, Magda, Lichý, Damjanovič (82. Dimun), Madleňák - Rehuš (65. Seguči), Palumets (73. Rabatin), Gallovič (46. Moore), Sovič (46. Mateáš) - Maraš
Dunajská Streda: Filipe - Trontelj, Blažek, Nemanič, Csóka - Bationo, Ouro (90. Kačaraba) - Owusu (61. Sylla), Gagua (79. Jenčuš), Ramadan (90. Jukleröd) - Trusa (79. Šafranko)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v stredajšej dohrávke 3. kola Niké ligy na ihrisku FC Košice 1:0.
Upevnili si tým pozíciu na čele tabuľky, na ktorom majú osembodový náskok na Slovan Bratislava.
Košičania prehrali prvýkrát po štyroch zápasoch a naďalej figurujú na 6. mieste s 15 bodmi.
Prvý polčas nepriniesol veľa príležitostí na skórovanie a tak sa skončil bezgólovou remízou.
V 8. minúte sa to pokúsil zmeniť domáci Madleňák po Kakayovom centri, no v sľubnej pozícii nezakončil.
V 24. minúte sa neujala strela hosťujúceho Ramadana a najväčšiu príležitosť prvého polčasu mal v jeho závere Csóka, no košický brankár Kira zmaril jeho šancu.
V 50. minúte sa Ramadanova hlavička neskončila gólom, no o štvrťhodinu neskôr sa už hostia radovali.
Trontelj poslal center z rohového kopu priamo na hlavu Bationa, ktorý zblízka prekonal Kiru - 0:1. Košičania sa snažili vyrovnať, ale hostia si aktívne strážili tesný náskok a hrozili protiútokmi.
V 89. minúte mal sľubnú šancu vyrovnať Seguči, no zvnútra šestnástky prestrelil bránu. Pre hráčov Dunajskej Stredy to bolo štvrté víťazstvo v rade a aj po 12. zápase v sezóne sú bez prehry.
Hlasy po zápase
Peter Černák, tréner FC Košice: „Bol to pre nás náročný zápas. Rešpektovali sme silu súpera a niektoré veci sme tomu prispôsobili. Dlho sme držali nerozhodný stav, hoci súper mal viac z hry. Ťažko sa však dostával do nášho kompaktného bloku a inkasovali sme po štandardke. Potom sme mali aj my príležitosti, ktoré sa nám nepodarilo zrealizovať. Dunajská Streda má formu, gratulujem jej k víťazstvu.“
Matej Madleňák, obranca FC Košice: „Čakali sme na šance, ktoré sa mohli otvoriť, no nedokázali sme to využiť. Už v druhom zápase po sebe sme dostali gól z rohového kopu. Hostia si pomohli tou štandardnou situáciou. Mrzí ma to, pretože máme dosť vysokých hráčov na to, aby nám súper nedal gól z päťky.“
Robert Klauss, tréner FC DAC Dunajská Streda: „Veľmi náročný zápas, aj s cestovaním, nie je to ľahké, málo tímov tu vyhralo, nám sa to podarilo, sme radi. Gól padol zo štandardky, celkovo to bol náročný zápas, no dokázali sme vyhrať a sme hrdí na spôsob, akým sme ho dokázali zvládnuť.“
Filip Blažek, obranca FC DAC Dunajská Streda: „Vedeli sme, že Košice hrajú pekný futbal a že to nebudeme mať ľahké. Z Košíc sa ťažko vezú body, preto sme radi, že odchádzame s tromi a aj s nulou vzadu. To ma najviac teší. Takéto zápasy rozhodujú detaily a štandardky sú jedným z nich. Domáci boli kompaktní, v prvom polčase nám nevychádzali kolmé prihrávky a museli sme hrať cez kraje. Veľmi sme chceli zvíťaziť a možno práve to bolo kľúčové.“