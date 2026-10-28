Dunajská Streda pokračuje na víťaznej vlne. V Košiciach jej stačil na úspech jeden gól

Na snímke hráči Dunajskej Stredy.
Na snímke hráči Dunajskej Stredy. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|28. okt 2026 o 19:52
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V tejto sezóne ligy je stále bez prehry.

Niké liga - dohrávka 3. kola

FC Košice - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:1 (0:0)

Gól: 65. Bationo.

Rozhodcovia: Malárik – Bednár, Čajka, ŽK: Trusa

Diváci: 3347

Košice: Kira - Kakay, Magda, Lichý, Damjanovič (82. Dimun), Madleňák - Rehuš (65. Seguči), Palumets (73. Rabatin), Gallovič (46. Moore), Sovič (46. Mateáš) - Maraš

Dunajská Streda: Filipe - Trontelj, Blažek, Nemanič, Csóka - Bationo, Ouro (90. Kačaraba) - Owusu (61. Sylla), Gagua (79. Jenčuš), Ramadan (90. Jukleröd) - Trusa (79. Šafranko)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v stredajšej dohrávke 3. kola Niké ligy na ihrisku FC Košice 1:0.

Upevnili si tým pozíciu na čele tabuľky, na ktorom majú osembodový náskok na Slovan Bratislava.

Košičania prehrali prvýkrát po štyroch zápasoch a naďalej figurujú na 6. mieste s 15 bodmi.

Prvý polčas nepriniesol veľa príležitostí na skórovanie a tak sa skončil bezgólovou remízou.

V 8. minúte sa to pokúsil zmeniť domáci Madleňák po Kakayovom centri, no v sľubnej pozícii nezakončil.

V 24. minúte sa neujala strela hosťujúceho Ramadana a najväčšiu príležitosť prvého polčasu mal v jeho závere Csóka, no košický brankár Kira zmaril jeho šancu. 

V 50. minúte sa Ramadanova hlavička neskončila gólom, no o štvrťhodinu neskôr sa už hostia radovali.

Trontelj poslal center z rohového kopu priamo na hlavu Bationa, ktorý zblízka prekonal Kiru - 0:1. Košičania sa snažili vyrovnať, ale hostia si aktívne strážili tesný náskok a hrozili protiútokmi.

V 89. minúte mal sľubnú šancu vyrovnať Seguči, no zvnútra šestnástky prestrelil bránu. Pre hráčov Dunajskej Stredy to bolo štvrté víťazstvo v rade a aj po 12. zápase v sezóne sú bez prehry.

Hlasy po zápase

Peter Černák, tréner FC Košice: „Bol to pre nás náročný zápas. Rešpektovali sme silu súpera a niektoré veci sme tomu prispôsobili. Dlho sme držali nerozhodný stav, hoci súper mal viac z hry. Ťažko sa však dostával do nášho kompaktného bloku a inkasovali sme po štandardke. Potom sme mali aj my príležitosti, ktoré sa nám nepodarilo zrealizovať. Dunajská Streda má formu, gratulujem jej k víťazstvu.“

Matej Madleňák, obranca FC Košice: „Čakali sme na šance, ktoré sa mohli otvoriť, no nedokázali sme to využiť. Už v druhom zápase po sebe sme dostali gól z rohového kopu. Hostia si pomohli tou štandardnou situáciou. Mrzí ma to, pretože máme dosť vysokých hráčov na to, aby nám súper nedal gól z päťky.“

Robert Klauss, tréner FC DAC Dunajská Streda: „Veľmi náročný zápas, aj s cestovaním, nie je to ľahké, málo tímov tu vyhralo, nám sa to podarilo, sme radi. Gól padol zo štandardky, celkovo to bol náročný zápas, no dokázali sme vyhrať a sme hrdí na spôsob, akým sme ho dokázali zvládnuť.“

Filip Blažek, obranca FC DAC Dunajská Streda: „Vedeli sme, že Košice hrajú pekný futbal a že to nebudeme mať ľahké. Z Košíc sa ťažko vezú body, preto sme radi, že odchádzame s tromi a aj s nulou vzadu. To ma najviac teší. Takéto zápasy rozhodujú detaily a štandardky sú jedným z nich. Domáci boli kompaktní, v prvom polčase nám nevychádzali kolmé prihrávky a museli sme hrať cez kraje. Veľmi sme chceli zvíťaziť a možno práve to bolo kľúčové.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
10
2
0
37:7
32
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
7
3
2
28:12
24
V
R
V
R
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
6
4
2
29:24
22
R
P
R
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
6
4
2
25:15
22
R
P
V
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
5
2
5
18:21
17
V
P
P
V
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
12
3
6
3
25:23
15
P
R
R
R
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
4
2
6
11:19
14
P
R
P
V
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
4
2
6
13:23
14
R
V
V
P
V
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
12
2
4
6
13:23
10
R
P
R
P
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
12
2
3
7
12:23
9
P
R
V
P
P
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
12
2
3
7
11:25
9
P
V
R
P
V
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
12
0
7
5
9:16
7
R
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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