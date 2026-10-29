Košice mali šance, ale sklamali. Dunajská Streda dala gól z najväčšej hlúposti

Rozbehnutú Dunajskú Stredu nedokázali zastaviť ani Košice, hoci dokázali eliminovať útočnú silu lídra súťaže.
Tomu po dlhej dobe stačil na tri body jediný gól. Padol po vyše hodine hry, keď po rohu Zana Trontelja na päťke najvyššie vyskočil Julien Bationo a hlavou prekonal brankára Matúša Kiru.
„My sme padli trošku do bloku a myslím si, že sme to dobre vykrývali. Určite tam mali nejaké príležitosti, ale aj my sme čakali na nejaké šance, ktoré sa pre nás mohli otvoriť a aj sa otvorili, ale dnes sme to nedokázali využiť.
Dunajská sa ťažko dostávala so šancí a potom nám z najväčšej hlúposti, z rohu, dala gól. Stalo sa to už druhý zápas po sebe, čo ma mrzí, ale musíme ísť ďalej. Myslím si, že tam máme dosť vysokých hráčov na to, aby nám z tej päťky nehlavičkoval hráč. Ale stalo sa a my sme gól nedali, takže sme prehrali,“ neskrýval po zápase sklamanie Matej Madleňák.
Opäť zahodené šance
Práve Madleňák mohol už v ôsmej minúte poslať Košice do vedenia, ale v dobrej pozícii si nedokázal poradiť s loptou.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - DAC
„Neviem, niečo sa tam stalo. Pozeral som sa na loptu a neviem, niekto sa po nej ešte predo mnou zahnal a je som to už nezvládol. Ten zápas by možno vyzeral úplne inak,“ priznal.
Ale nielen táto šanca, ale aj ďalšie nepremenené príležitosti pripravili Košičanov o lepší výsledok. Dostávali sa do rýchlych protiútokov, ale tie zlyhávali na zlých riešeniach v predfinálnej či finálnej fáze.
„Určite to mrzí. Myslím si, že sme boli na nich dobre pripravení. Chceli sme ich držať v tom bloku, aby nemali toľko šanci. Bohužiaľ pomohli si štandardkou. Myslím si, že sme podali celkom slušný výkon. Ten roh si musíme pozrieť a zanalyzovať, čo sa stalo, lebo sme sa na to pripravovali,“ dodal Daniel Magda.
Z Košíc sa body berú ťažko
Stopér Dunajskej Stredy Filip Blažek priznal, že víťazstvo v Košiciach bolo veľmi ťažké a vybojované.
„Vedeli sme, že Košice hrajú pekný futbal a že to nebudeme mať ľahké. Odtiaľto sa body berú ťažko, ale sme radi, že sme to dnes zvládli za tri. A odchádzame aj s nulou vzadu, čo ma ešte viac teší.
Boli kompaktní, v prvom polčase nám nevychádzali kolmé prihrávky, čo nás zdobí. Dobre nás zatvárali a museli sme to hrať cez kraje. Ale vraveli sme si aj cez polčas, že musíme v tomto vydržať a musíme to tam pretlačiť. Tieto zápasy rozhodujú detaily a štandardky sú jedným z nich,“ hodnotil Blažek zápas.
To, že po dlhej dobe strelil DAC len jeden gól je podľa neho jedno. „Mali sme šance na to, aby sme aj dnes skórovali viackrát, ale super zachytal aj brankár Kira. A nedali nám veľa priestoru, ale v podstate nám to asi môže byť jedno, že sme dali len jeden gól, cenné sú tri body, ktoré si odvážame domov,“ doplnil Blažek.
V Dunajskej sa všetko dalo dokopy
Dunajská Streda tak ani v dvanástom ligovom zápase nenašla premožiteľa a po stredajších dohrávkach má na čele osembodový náskok pred Slovanom.
VIDEO: Reakcie trénerov po zápase
Podľa Pavla Šafranka sa o perfektný štart zaslúžil každý v klube.
„Tréner, ľudia v klube, hráči. Tie veci sa nejak poskladali dokopy. Každý robí svoju robotu na 100 %. Každý jeden hráč je momentálne nastavený na to, aby bolo mužstvo úspešné. Všetci tlačíme ten tím dopredu a tlačíme sa a pomáhame si navzájom,“ hovorí bývalý reprezentačný útočník, ktorý po zranení reštartuje svoju kariéru.
Titul ani rozmýšľanie o ňom podľa Blažeka v hlavách ešte nemajú.
„Hlavné je teraz sa neuspokojiť. Sme na seba stále tvrdí, či už v tréningoch, alebo v zápasoch, takže toto bude najväčšia práca pre nás, aby sme sa neuspokojili a stále pokračovali v tomto tempe.
Ešte stále je veľa zápasov pred nami a prídu dôležité zápasy, ktoré budeme musieť zvládnuť. Sme momentálne v jednej tretine ligy, takže o tomto sa ešte vôbec nebudeme baviť,“ zdôraznil Blažek.
Nesmú si myslieť, že sú najlepší
Situácia v tabuľke je príjemná aj podľa trénera Roberta Klaussa. Aj on však varuje pred uspokojením.
„Máme za sebou zápas s každým súperom, minimálne jeden, takže vieme, že v tejto lige dokážeme poraziť každého. Ale potrebujeme sa za každým, na každého súpera dobre pripraviť, lebo každý nás chce poraziť. Je to pre každého extra motivácia, keďže sme prví.
A uvedomujem si aj ďalšiu vec. Pokiaľ teraz stiahneme nohu z plynu a budeme si myslieť, že sme najlepší, tak veľmi rýchlo narazíme. Takže je dôležité, aby sme tak ako doteraz išli naplno v každom tréningu, v každom zápase,“ dodal Klauss.