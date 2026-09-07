Nový Angličan zapadol, Kira sa dočkal nuly. Košice nepustili Bystricu k ničomu

Košičania dokonale, najmä v prvom polčase, využili herné trápenie nováčika z Banskej Bystrice a dočkali sa nielen prvého domáceho víťazstva v sezóne, ale prvýkrát dokázali udržať v defenzíve nulu inkasovaných gólov.
Veľmi dobrým premiérovým výkonom k tomu poslednému prispela aj najnovšia posila, skúsený anglický stopér Taylor Moore, ktorý už po troch dňoch v Košiciach nastúpil v základnej zostave.
O víťazstve 3:0 rozhodli Košičania už v prvom polčase.
Bystričania pôsobili na ihrisku bezradným dojmom a už po necelých deviatich minútach si Miroslav Sovič dokázal pred šestnástkou spracovať nie najjednoduchšiu prihrávku Aleksu Maraša, vletel medzi dvojicu stopérov, obišiel aj brankára Lukáša Hrošša a prvým ligovým gólom sezóny otváral pohodlne do prázdnej bránky skóre zápasu.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Banská Bystrica
Pri ďalších dvoch góloch zaúradovala dvojica Osman Kakay a Aleksa Marač.
Čiernohorský útočník najprv v 25. minúte pohodlne dopravil do siete Hroššom vyrazenú loptu po strele Kakaya a o necelých desať minút zúžitkoval výborný Kakayov prízemný center na svoj druhý gól v zápase a s piatimi gólmi sa pripojil k dvojici Matej Trusa a Ammar Ramadan na čele aktuálnej tabuľky strelcov.
„Prvý polčas nám opäť vyšiel. Strelili sme tri góly, čo je určite fajn. Som rád, že sme v druhom polčase nedostali gól a nedovolili sme Bystrici priblížiť sa k nám a zdramatizovať to.
Nehovorím, že to bol z našej strany ideálny druhý polčas. Dobre zapracovala obrana, aj Kiri niečo pochytal. Som rád, že sme konečne do tej 60. či 70. minúty neinkasovali a potom to už bolo v pohode,“ hodnotil zápas Sovič.
Stále je to v hlavách
Košičania v lige naposledy neinkasovali v zápase so Skalicou ešte na začiatku apríla. V novej sezóne sa im to podarilo až na šiesty pokus, keď v predchádzajúcich zápasoch s výnimkou toho so Slovanom, mali vždy výborné prvé polčasy, ale v úvode tých druhých vždy inkasovali a vrátili súperov do zápasu. Aj Bystričania dokázali v úvode druhého polčasu domácich zatlačiť, ale tentoraz to Košičania ustáli.
„Hovorí sa, že 2:0 po polčase je najhorší výsledok. Vyskúšali sme 4:0, dnes 3:0. Funguje to. 2:0 nefunguje,“ smial sa po zápase brankár Matúš Kira narážajúc na remízové zápasy v Podbrezovej a doma s Trenčínom.
„Stále sme to mali trochu v hlavách, tých prvých pätnásť minút druhého polčasu, ale trochu sme to zjednodušili a napokon zaslúžene.
Vidíte sami, tá hlava je silný nepriateľ. Keď sa vám to stane tretíkrát, tak už si na to dávate viac pozor a aj tak to máte niekde v podvedomí,“ poznamenal ku konečne zvládnutému druhému polčasu Kira, ktorý tomu svojim výkonom a zákrokmi tiež pomohol.
Prvá brankárska nula sezóny ho potešila. „Aj keby to skončilo 2:1 alebo 3:1, bral by som víťazstvo a každý brankár by nulu určite vymenil len za víťazstvo tímu, čiže veľmi sa na to nepozerám, ale samozrejme, tá nula teší,“ dodal.
VIDEO: Reakcie trénerov po zápase
Moora sa pýtali, prečo práve Slovensko
V stopérskej dvojici si premiérový štart na Slovensku odkrútil 29-ročný anglický obranca Taylor Moore. Hráč so skúsenosťami z francúzskej a škótskej najvyššej súťaže odohral väčšinu kariéry v anglickej druhej lige a posledné dve sezóny strávil v Bristole Rovers.
Do Košíc prišiel len v strede minulého týždňa ako voľný hráč. Výkonom zaujal a mohol by sa stať viac ako dobrou náhradou za Jána Kriváka, ktorý po štyroch sezónach v košickom drese prestúpil do Podbrezovej.
„Vyhrať a streliť tri góly je dobré, ale neinkasovať je ešte lepšie. Viem, že mali nejaké problémy, takže mojím cieľom je zapojiť sa, pomôcť tímu a dosiahnuť dobré výsledky a dnešný zápas som si naozaj užil.
Myslím si, že chlapci hrali naozaj veľmi dobrý futbal. Sú tu fantastickí hráči. Úprimne, niektoré technické schopnosti hráčov na mňa urobili naozaj veľký dojem.
Je to partia, ktorá bude v tejto sezóne naďalej rásť, takže som nadšený. Ja si túto skúsenosť budem užívať každú sekundu. Zatiaľ je to neuveriteľné.,“ adresoval Moore pochvalu svojim spoluhráčom a vyzdvihol aj atmosféru v kabíne, v klube a aj fanúšikov.
So slovenským futbalom doteraz neprišiel do žiadneho kontaktu.
„Veľa ľudí mi písalo správy o tom, prečo práve Slovensko. Mám 29 rokov a chcem zažiť niečo iné. Košice sú pre mňa výzva,“ priznal Moore, ktorého výkon chválili aj spoluhráči aj tréner Peter Černák.
Jeden polčas nestačí
Nováčik z Bystrice sa po zmene trénera trochu zdvihol, zvíťazil v lige Ružomberku, remizoval s Komárnom a zvíťazil aj v pohári vo Fiľakove. V Košiciach však zlepšenie ukázal až v druhom polčase a v tom prvom pôsobil bezradne.
„Nezachytili sme ich prvý polčas, na čo sme sa celý týždeň pripravovali. Ešte aj pred zápasom sme si prízvukovali, že majú silné prvé polčasy.
Mali sme problém s ich kolmou hrou a keď sme sa dostali na loptu, tak sme ju nedokázali udržať a trošku otupiť ich pressing. Hneď sme ju stratili a tak sme sa dostávali pod tlak. A v podstate sme sa nedostali z polovice,“ hľadal príčiny prvo polčasového výkonu stopér Dávid Richtárech.
Zlepšenie v druhom polčase nestačilo. „Výsledok 3:0 po polčase je ťažký, aj keď sme sa v tom druhom zlepšili. Možno keby sa nám podarilo dať rýchly gól, tak by sme s tým mohli niečo spraviť, ale efektivita nám zatiaľ chýba. Musíme hrať od začiatku až do konca, nielen 45 minút,“ zdôraznil Richtárech.
Vedeli o tom, hovorili o tom, ale nepomohlo
„Ťažko sa to hodnotí,“ povzdychol si v úvode pozápasovej tlačovej besedy banskobystrický tréner Daniel Valach, ktorého status sa pred zápasom v Košiciach zmenil z dočasného na trvalého.
„Mrzí ma ten prvý polčas, ktorý sme nezachytili tak ako sme si predstavovali. Mali sme nejaký plán a chceli sme domácim skomplikovať veci tým, že vystužíme defenzívu.
Mrzí aj to, že sme sa pripravovali na nejaké veci, v ktorých sú domáci silní, a paradoxne v tých veciach sme prepadli. Domáci nás v prvom polčase svojou kvalitou prehrali a to rozhodlo o celom zápase,“ povedal Valach, ktorý musel na konci prvého polčasu striedať aj skúseného lídra Róberta Polievku.
„Uvidíme, do akej miery to bude vážne. Mal problém so svalom,“ dodal.
K zlepšeniu v druhom polčase podľa neho prispeli aj striedania. „Prišli hráči, ktorí konečne dokázali podržať loptu. Ale sú to stále hráči po zraneniach a stále je to tak, že to nevieme vyskladať tak, ako by sme si predstavovali.
Zlepšenie bolo, ale v podstate sme súperovi nejak extrémne neublížili. Stále dostávame dosť lacných gólov po chybách, ktoré by sa na tejto úrovni stávať nemali.
Na druhej strane sa na naše góly nadrieme. Musíme byť agresívnejší v poslednej tretine ihriska, zlepšiť prácu v boxe, ale aj pred ním, tak aby sme sa tam dostávali v úplne inom počte. Na tomto musíme pracovať a neustálym tréningom to zlepšovať,“ dodal banskobystrický tréner.