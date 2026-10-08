Úspech na Ázijských hrách vyvolal politickú búrku. Športovci v Kórei môžu prísť o úľavy z armády

Podľa ministra kultúry, športu a turizmu Kórejskej republiky Čche Hwijonga je možné, že v najbližšom období prehodnotia a s najväčšou pravdepodobnosťou zredukujú výnimky pre športovcov ohľadne odpustenia plnohodnotnej povinnej vojenskej služby.
V Kórejskej republike musia všetci muži do veku 28 rokov absolvovať 18 až 21 mesiacov v armáde, výnimku majú od roku 1973 držitelia zlatých medailí z Ázijských hier a všetci medailisti z olympijských hier.
V ich prípade absolvujú len niekoľko týždňov základného tréningu a komunitnej činnosti.
Traja členovia reprezentačného tímu prednedávnom oslavovali po zisku zlata na Ázijských hrách vyhnutie sa absolvovaniu povinnej vojenskej služby, čo odštartovalo kritiku a diskusiu ohľadne tohto nariadenia.
„Tento systém čaká nevyhnutne určitý spôsob obmedzenia. Je pravda, že pomáha športovcom udržať a rozvíjať ich schopnosti, ale hodnoty férovosti a vnímania vojenskej služby sa zmenili. Súhlasím, že by sme opäť mali prehodnotiť tento systém,“ cituje Hwijonga portál The Athletic.
Kórejská republika si na tohtoročných Ázijských hrách vybojovala celkovo 39 zlatých medailí.