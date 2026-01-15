Bayernu sa zranil ďalší obranca. Kompany bude mať problém nájsť krajného beka

Rakúsky futbalista Konrad Laimer si v uplynulom zápase Bayernu Mníchov proti 1.FC Kolín privodil svalové zranenie lýtka. Vo štvrtok to potvrdil klub na webovej stránke, no nezverejnil dĺžku jeho absencie.
Laimer pri stredajšej výhre úradujúceho majstra 3:1 odohral celý duel. I keď do Mníchova pricestoval pôvodne ako stredopoliar, pod Vincentom Kompanym si svoje miesto zastal najmä na pozícii krajného obrancu.
V aktuálnej sezóne odohral vo všetkých súťažiach 26 duelov. Kompany tak bude musieť pre sobotné stretnutie Bundesligy proti Lipsku nájsť pravého obrancu, keďže pre zranenia absentujú aj Josip Stanišič, Sacha Boey a Joshua Kimmich.