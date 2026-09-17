Plzeň na úvod Európskej ligy schytala facku, Ferencváros dobyl slávny Celtic

Futbalisti Viktorie Plzeň v základnej zostave s tromi slovenskými legionármi odštartovali ligovú fázu Európskej ligy prehrou.
Na svojom štadióne podľahli v súboji 1. kola lídrovi belgickej ligy Royale Union Saint-Gilloise hladko 0:3.
Saint-Gilloise potvrdil formu z úvodu sezóny a vyhral už piaty súťažný zápas za sebou. V 17. minúte sa strelecky presadil juhoafrický útočník Relebohile Mofokeng, jeho spoluhráč Mateo Biondic ešte pred prestávkou zvýšil na 2:0 a po zmene strán pridal poistku pre hostí Čech Ondřej Kričfaluši.
S kapitánskou páskou hral Patrik Hrošovský za Viktoriu do 72. minúty, v obrannej línii absolvovali celé stretnutie jeho krajania Denis Vavro a Tobiáš Pališčák.
Slovenský reprezentant Matúš Bero nezasiahol do zápasu, v ktorom jeho Ferencváros uspel na „horúcej“ pôde Celticu Glasgow 3:1.
Maďarské mužstvo slovenského trénera Balázsa Borbélyho sa už v prvom polčase tešilo dvakrát, po zmene strán spečatil skóre austrálsky útočník Daniel Arzani.
Slovenský rozhodca Michal Očenáš absolvoval v dueli Crystal Palace – Lech Poznaň premiéru v hlavnej fáze EL. Na čiarach mu asistovali Adam Jekkel a Tobiáš Pacák, štvrtým rozhodcom bol Ivan Kružliak.
Anglický tím suverénne potvrdil pozíciu favorita triumfom 4:0. Očenáš v závere vylúčil Radoslawa Murawského z Lechu po druhej žltej karte. Tri body získal aj ďalší účastník najvyššej anglickej súťaže AFC Bournemouth po víťazstve na ihrisku Realu Sociedad San Sebastian 2:1.
Juventus Turín deklasoval holandský Nijmegen 5:0, keď rozhodol tromi gólmi už v prvom polčase. Besiktas Istanbul v jednom zo šlágrov večera zdolal Olympique Marseille presvedčivo 4:1.
Portugalský druholigový tím Torreense naplno bodoval na pôde nórskeho Lilleströmu po výsledku 2:1.
Hoffenheimu nevyšiel vstup do ligovej fázy. Bundesligista nečakane podľahol na ihrisku gréckeho OFI Kréta 0:2. O cenný triumf domácich sa gólmi postarali Aitor Cantalapiedra a Georgios Kanellopoulos.
Red Bull Salzburg natiahol šnúru bez prehry od začiatku sezóny už na 13 zápasov. Na ihrisku Levski Sofia uspel 1:0, keď o jeho víťazstve rozhodol v 39. minúte bosniansky reprezentant Haris Tabakovič.
Bulharský tím sa do hlavnej fázy niektorej z európskych klubových súťaží vrátil po takmer 16 rokoch.
Európska liga - kompletné výsledky 2. kola ligovej fázy
Viktoria Plzeň – Royale Union St-Gilloise 0:3 (0:2)
Góly: 17. Mofokeng, 43. Biondic, 59. Kričfaluši
(D. Vavro, T. Pališčák celý zápas, P. Hrošovský (všetci Plzeň) do 72. min + ŽK)
Celtic Glasgow – Ferencváros Budapešť 1:3 (1:2)
Góly: 44. Baur – 20. Scales (vlastný), 45.+1 Zachariassen, 47. Arzani
(M. Bero (Ferencváros) na lavičke)
Besiktas Istanbul – Olympique Marseille 4:1 (1:1)
Góly: 15. Fakili, 56. Černý, 59. Murillo, 81. Poku – 30. Abdallah
Crystal Palace FC – Lech Poznaň 4:0 (3:0)
Góly: 10. Pino, 27. Richards, 34. Strand Larsen (z 11 m), 89. Nketiah (ČK: 87. Murawski (Lech))
Juventus Turín – NEC Nijmegen 5:0 (3:0)
Góly: 9. Gonzalez, 24. Alajbegovič, 35. Woltemade (z 11 m), 75. Celik, 82. Kolo Muani
Lilleström SK – SCU Torreense 1:2 (0:1)
Góly: 79. Olsen – 23. Alfaro, 49. Pozo (ČK: 85. Jatta (Torreense))
Real Sociedad – AFC Bournemouth 1:2 (0:2)
Góly: 58. Gomez – 12. Kluivert, 20. Rayan
OFI Kréta – TSG 1899 Hoffenheim 2:0 (1:0)
Góly: 30. Cantalapiedra, 84. Kanellopoulos
Levski Sofia – Red Bull Salzburg 0:1 (0:1)
Góly: 39. Tabakovič