Borbélyho ďalší úspech v pohárovej Európe. Ferencváros potiahol dvojgólový strelec

Futbalisti Ferencváros Budapešť pod vedením slovenského trénera Balázsa Borbélyho zvíťazili v 2. kole ligovej fázy Európskej ligy nad FC Viktoria Plzeň 2:1.
Prvý polčas zostal bez gólov. V druhom dejstve rozhodol Kristoffer Zachariassen.
Najprv po výbornej prihrávke Veljka Birmančevića do pokutového územia, potom premenil aj pokutový kop v 81. minúte.
Na rozdiel jedného gólu skóre upravil Višinský.
Pre Plzeň ide o druhú prehru v rade v európskych pohároch.
Tréner Radoslav Kováč, ktorý prevzal mužstvo počas augustového play-off, tak nedokázal naplno bodovať ani v tomto dueli napriek víkendovému ligovému úspechu, ktorý prerušil sériu štyroch zápasov bez víťazstva.
Ferencváros naopak potvrdil výbornú formu, z 18 tohtosezónnych duelov naprieč všetkými súťažami odišiel porazený iba raz.
V akcii bol aj slovenský brankár. Dominik Ťapaj dostal opäť príležitosť v drese Viktorie Plzeň.
Šatka po vydarenom štarte do nového ročníka už tradične nechýbal v základnej zostave. So spoluhráčmi nadviazali na domácu výhru proti Celte Vigo a v súťaži zatiaľ neinkasovali.
AC Miláno ukončilo rakúskemu Salzburgu 15-zápasovú sériu bez prehry. Taliansky gigant chcel odčiniť domácu prehru z úvodného kola proti Benfice Lisabon, triumf 4:0 zariadil hetrikom 19-ročný Alphadjo Cisse.
Český útočník Patrik Schick premenil v drese Bayeru Leverkusen dva pokutové kopy v prvom polčase a prispel tak k víťazstvu 4:0 na pôde Lechu Poznaň.
VIDEO: Druhý gól Patrika Schicka
Prvý vonkajší zápas v Európe od roku 1973 odohrali hráči anglického Sunderlandu, ktorí sa po otočke tešili z triumfu 2:1 nad účastníkom portugalskej druhej najvyššej súťaže SC Torreense.
Lyon spolu s Dominikom Greifom odolal anglickému Crystal Palace a Sparta doma iba remizovala.
Európska liga - kompletné výsledky 2. kola ligovej fázy
Ferencváros Budapešť - Viktoria Plzeň 2:1 (0:0)
Góly: 49. a 81. Zachariassen (druhý z 11 m) - 90. Višinský
/D. Ťapaj odchytal celý zápas, P. Hrošovský do 64. min, T. Pališčák a D. Vavro na lavičke náhradníkov (všetci Plzeň)/
AFC Bournemouth - Sturm Graz 3:0 (1:0)
Góly: 43. Evanilson, 76. Rayan, 90+2. A. Rodriguez
Dinamo Záhreb - Anderlecht Brusel 1:0 (0:0)
Gól: 90+6. Beljo (z 11 m)
Jagiellonia Bialystok - Ararat-Armenia 3:1 (2:1)
Góly: 13. Jozwiak, 38. Conceicao, 51. Sow - 11. Banjaqui
NEC Nijmegen - Levski Sofia 1:1 (0:1)
Góly: 64. Chery - 35. Reinaldo
Olympique Marseille - Olympiakos Pireus 0:1 (0:1)
Gól: 42. Hezze
Celta Vigo - Juventus Turín 1:2 (1:0)
Góly: 18. Alvarez - 58. Woltemade, 90+2. Kolo Muani
Benfica Lisabon - Celtic Glasgow 4:1 (3:0)
Góly: 5. a 36. J. Duran (prvý z 11 m), 23. Bah, 89. Pavlidis - 63. C. Duran
Stade Rennes - OFI Kréta 2:1 (0:1)
Góly: 76. Nagida, 90. Ait Boudlal - 10. Fountas
TSG Hoffenheim - Besiktas Istanbul 2:3 (0:0)
Góly: 68. Asllani, 87. Machida - 72. a 79. Oh Hyeon-gyu, 60. Murillo
Sparta Praha - Lilleström SK 1:1 (0:0)
Góly: 56. Alcocer - 90+1. T. Olsen
/J. Surovčík odchytal za domácich celý zápas/
Olympique Lyon - Crystal Palace 3:2 (2:0)
Góly: 8. Tolisso, 45+2. Nuamah, 76. Šulc - 50. Pino, 81. Kamada
/D. Greif odchytal za domácich celý zápas/
NK Celje - Omonia Nikózia 0:3 (0:1)
Góly: 17. Montnor, 59. Tankovič, 84. S. Coulibaly
/Ľ. Šatka odohral za hostí celý zápas/
AZ Alkmaar - Hapoel Beer Ševa 2:1 (0:0)
Góly: 49. Koopmeiners, 77. Meerdink (z 11 m) - 55. Forson
Red Bull Salzburg - AC Miláno 0:4 (0:2)
Góly: 15., 32. a 49. Cisse, 72. Ramos, ČK: 83. Terracciano
Lech Poznaň - Bayer Leverkusen 0:4 (0:3)
Góly: 29. a 41. Schick (oba z 11 m), 32. Tillman, 89. Maza
Union Saint-Gilloise - Real Sociedad San Sebastian 1:1 (0:0)
Góly: 88. Keita - 46. Turrientes
SC Torreense - AFC Sunderland 1:2 (1:0)
Góly: 37. Volnei - 67. Ahoka, 90+3. Sadiki