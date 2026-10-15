VIDEO: Salah režíroval výhru parádnym gólom. Duel Hajduku s Ajaxom museli prerušiť

Futbalisti lotyšskej Rigy FC vedení slovenským trénerom Adrianom Guľom remizovali v úvodnom kole ligovej fázy Konferenčnej ligy s kazašským Kajratom Almatym 1:1.
Do hlavnej súťaže víťazne vstúpili hráči Gentu, ktorí zdolali dánsky Aarhus 1:0.
V zostave belgického tímu nedostal šancu slovenský stredopoliar László Bénes, ktorý sledoval zápas z lavičky náhradníkov.
Trabzonspor uspel na ihrisku fínskeho klubu KuPS Kuopio 4:2, v drese tureckého tímu zaznamenal gól a asistenciu hviezdny Mohamed Salah.
VIDEO: Gól Salaha
Hajduk Split ukoristil skalp Ajaxu Amsterdam, ktorý pokoril v domácom prostredí 2:1.
Duel v Chorvátsku museli v druhom polčase na takmer 20 minút prerušiť po tom, ako štadión zahalil dym z dymovníc, ktoré odpálili na tribúnach fanúšikovia.
Pre Hajduk to bol prvý zápas v hlavnej fáze niektorej z európskych klubových súťaží po dlhých 15 rokoch.
VIDEO: Víťazný gól Hajduku Split
Konferenčná liga - kompletné výsledky 1. kola ligovej fázy
Hajduk Split – Ajax Amsterdam 2:1 (1:0)
Góly: 37. Sanyang, 55. Šotiček – 53. Klaassen
CSKA Sofia – AS Monaco 1:2 (0:2)
Góly: 76. Zwarts - 3. Brunner, 43. Fati
KF Egnatia – FC Midtjylland 1:1 (1:1)
Góly: 26. Gruda – 33. Cho Gue-sung
KAA Gent – AGF Aarhus 1:0 (0:0)
Gól: 87. Goore
KuPS Kuopio – Trabzonspor 2:4 (0:2)
Góly: 54. Pennanen, 90.+6 Engvall – 47. a 90.+1 Franculino, 3. Onuachu, 44. Salah
FC Lugano – Crvena Zvezda Belehrad 3:2 (1:1)
Góly: 25. A. Ajeti, 84. Moncada, 89. Grgic (z 11 m) – 32. Elšnik, 67. Krunič
Mjällby AIF – Inter Escaldes 2:0 (0:0)
Góly: 54. Bergström, 65. Norén
Panathinaikos Atény – Borac Banja Luka 2:1 (1:0)
Góly: 10. Dessers (z 11 m), 70. Kangwa - 80. Jojič
Riga FC – Kajrat Almaty 1:1 (1:1)
Góly: 12. Oulad M'Hand – 5. Gual (z 11 m)
Universitatea Craiova – Getafe CF 1:1 (0:0)
Góly: 59. Al Hamlawi - 81. N. Gudelj