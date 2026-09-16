Greifov náhradník inkasoval iba raz. AC Miláno padlo v šlágri, Sunderland ukončil 53-ročné čakanie

Fotka zo zápasu AC Miláno - Benfica Lisabon.
Fotka zo zápasu AC Miláno - Benfica Lisabon. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|16. sep 2026 o 23:04 (aktualizované 16. sep 2026 o 23:19)
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Výhru si pripísal aj Bayer Leverkusen či Olympiakos Pireus.

Futbalisti talianskeho tímu AC Miláno podľahli na úvod ligovej fázy Európskej ligy portugalskej Benfice Lisabon 0:2.

Domáci si tak pripísali prvú súťažnú prehru pod vedením trénera Rubena Amorima.

Naopak Benfica zaznamenala po šiestich neúspešných pokusoch premiérový triumf nad milánskym AC a zmarila mu tak návrat do európskeho futbalu, kde taliansky gigant minulú sezónu absentoval.

V súboji dvoch portugalských trénerov mal napokon pomerne s prehľadom navrch Marco Silva.

Domácich potrestal za nedôrazné bránenie najprv Dodi Lukebakio v 16. minúte. „Rossoneri“ mu nechali príliš veľa priestoru a Belgičan ľavačkou zakončil spoza pokutového územia.

Počas prestávky Amorim zareagoval hneď dvomi zmenami. Ani to však nepomohlo a ešte pred uplynutím hodiny sa presadil aj druhý krídelník Poliak Jakub Kaminski.

Proti Benfice tak neuspel jej bývalý dlhoročný hráč Amorim a ani portugalský útočník domácich Goncalo Ramos, ktorý si práve v drese „orlov“ pripísal profesionálny debut.

Greif mal voľno

Spomedzi ďalších Slovákov mohol v stredu nastúpiť už len Dominik Greif, no ten dostal voľno a do bránky Lyonu sa postavil jeho kolega Remy Descamps.

Hráči OL vykročili za víťazstvom na pôde belgického Anderlechtu už v prvom polčase gólmi Noaha Narteya a Keita Nakamuru. Greif napokon sledoval z lavičky náhradníkov výhru svojho tímu 2:1.

Účastník anglickej Premier League Sunderland zažil na svojom štadióne veľkolepý návrat európskeho futbalu po 53-ročnej prestávke.

Prvý zápas v európskej súťaži od roku 1973 proti holandskému AZ Alkmaar rozhodol jediným gólom v stretnutí z pokutového kopu stredopoliar Enzo Le Fee.

Pre AZ ide o vôbec prvú prehru v sezóne a holandský tím si zároveň predĺžil nepriaznivú sériu bez výhry na ihrisku anglického súpera na 12 zápasov.

Futbalisti Sunderlandu oslavujú gól.
Futbalisti Sunderlandu oslavujú gól. (Autor: TASR/PA via AP)

Poliaci na Olympiakos nevyzreli

Bayer Leverkusen si zmeral sily so súperom Slovana Bratislava z play off o účasť v Lige majstrov. Slovinské NK Celje už pod vedením nového trénera Zorana Zeljkoviča podľahlo favorizovanému nemeckému mužstvu 0:2.

Poľský tím Jagiellonia Bialystok, ktorý predtým vyradil škótsky Rangers, sa predstavil na pôde víťaza Konferenčnej ligy zo sezóny 2023/2024 Olympiakosu Pireus.

Domáci odpovedali na otvárací gól od hostí a v druhom polčase otočili vývoj stretnutia na konečných 2:1.

Gól nevideli diváci v dueli Sturm Graz - Stade Rennes, pričom obom tímom neuznali rozhodcovia po jednom presnom zásahu.

Chorvátsky zástupca Dinamo Záhreb si z Bukurešti odniesol tiež bod za bezgólovú remízu proti izraelskému Hapoelu Beer Ševa.

Hráči Sparty Praha vstúpili do ligovej fázy víťazstvom 4:1 nad arménskym tímom Ararat-Armenia.

Európska liga - kompletné výsledky 1. kola ligovej fázy

AC Miláno - Benfica Lisabon 0:2 (0:1)

Góly: 16. Lukebakio, 53. Kaminski

Bayer Leverkusen - NK Celje 2:0 (1:0)

Góly: 15. Sešlar (vlastný), 74. Medina

Hapoel Beer Ševa - Dinamo Záhreb 0:0

/hrané v Bukurešti na štadióne Superbet Arena - Giulesti/

Olympiakos Pireus - Jagiellonia Bialystok 2:1 (1:1)

Góly: 40. Gonzalez, 84. Jaremčuk - 20. Szmyt

Anderlecht Brusel - Olympique Lyon 1:2 (0:2)

Góly: 61. Cvetkovič - 8. Nartey, 22. Nakamura

/D. Greif (Lyon) bol na lavičke náhradníkov a do duelu nezasiahol/

Sturm Graz - Stade Rennes 0:0

Sunderland AFC - AZ Alkmaar 1:0 (0:0)

Gól: 66. Le Fee (z 11 m)

FC Ararat-Armenia - Sparta Praha 1:4 (0:2)

Góly: 55. Wilson - 20. a 22. Guddal, 53. Mercado, 71. Vydra

/J. Surovčík (Sparta) odchytal celý zápas/

Omonia Nikózia - Celta Vigo 1:0 (0:0)

Gól: 88. Balkovec

/Ľ. Šatka (Omonia) odohral celý zápas/

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

    Fotka zo zápasu AC Miláno - Benfica Lisabon.
    Fotka zo zápasu AC Miláno - Benfica Lisabon.
    Greifov náhradník inkasoval iba raz. AC Miláno padlo v šlágri, Sunderland ukončil 53-ročné čakanie
    st 23:04
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