Greifov náhradník inkasoval iba raz. AC Miláno padlo v šlágri, Sunderland ukončil 53-ročné čakanie

Futbalisti talianskeho tímu AC Miláno podľahli na úvod ligovej fázy Európskej ligy portugalskej Benfice Lisabon 0:2.
Domáci si tak pripísali prvú súťažnú prehru pod vedením trénera Rubena Amorima.
Naopak Benfica zaznamenala po šiestich neúspešných pokusoch premiérový triumf nad milánskym AC a zmarila mu tak návrat do európskeho futbalu, kde taliansky gigant minulú sezónu absentoval.
V súboji dvoch portugalských trénerov mal napokon pomerne s prehľadom navrch Marco Silva.
Domácich potrestal za nedôrazné bránenie najprv Dodi Lukebakio v 16. minúte. „Rossoneri“ mu nechali príliš veľa priestoru a Belgičan ľavačkou zakončil spoza pokutového územia.
Počas prestávky Amorim zareagoval hneď dvomi zmenami. Ani to však nepomohlo a ešte pred uplynutím hodiny sa presadil aj druhý krídelník Poliak Jakub Kaminski.
Proti Benfice tak neuspel jej bývalý dlhoročný hráč Amorim a ani portugalský útočník domácich Goncalo Ramos, ktorý si práve v drese „orlov“ pripísal profesionálny debut.
Greif mal voľno
Spomedzi ďalších Slovákov mohol v stredu nastúpiť už len Dominik Greif, no ten dostal voľno a do bránky Lyonu sa postavil jeho kolega Remy Descamps.
Hráči OL vykročili za víťazstvom na pôde belgického Anderlechtu už v prvom polčase gólmi Noaha Narteya a Keita Nakamuru. Greif napokon sledoval z lavičky náhradníkov výhru svojho tímu 2:1.
Účastník anglickej Premier League Sunderland zažil na svojom štadióne veľkolepý návrat európskeho futbalu po 53-ročnej prestávke.
Prvý zápas v európskej súťaži od roku 1973 proti holandskému AZ Alkmaar rozhodol jediným gólom v stretnutí z pokutového kopu stredopoliar Enzo Le Fee.
Pre AZ ide o vôbec prvú prehru v sezóne a holandský tím si zároveň predĺžil nepriaznivú sériu bez výhry na ihrisku anglického súpera na 12 zápasov.
Poliaci na Olympiakos nevyzreli
Bayer Leverkusen si zmeral sily so súperom Slovana Bratislava z play off o účasť v Lige majstrov. Slovinské NK Celje už pod vedením nového trénera Zorana Zeljkoviča podľahlo favorizovanému nemeckému mužstvu 0:2.
Poľský tím Jagiellonia Bialystok, ktorý predtým vyradil škótsky Rangers, sa predstavil na pôde víťaza Konferenčnej ligy zo sezóny 2023/2024 Olympiakosu Pireus.
Domáci odpovedali na otvárací gól od hostí a v druhom polčase otočili vývoj stretnutia na konečných 2:1.
Gól nevideli diváci v dueli Sturm Graz - Stade Rennes, pričom obom tímom neuznali rozhodcovia po jednom presnom zásahu.
Chorvátsky zástupca Dinamo Záhreb si z Bukurešti odniesol tiež bod za bezgólovú remízu proti izraelskému Hapoelu Beer Ševa.
Hráči Sparty Praha vstúpili do ligovej fázy víťazstvom 4:1 nad arménskym tímom Ararat-Armenia.
Európska liga - kompletné výsledky 1. kola ligovej fázy
AC Miláno - Benfica Lisabon 0:2 (0:1)
Góly: 16. Lukebakio, 53. Kaminski
Bayer Leverkusen - NK Celje 2:0 (1:0)
Góly: 15. Sešlar (vlastný), 74. Medina
Hapoel Beer Ševa - Dinamo Záhreb 0:0
/hrané v Bukurešti na štadióne Superbet Arena - Giulesti/
Olympiakos Pireus - Jagiellonia Bialystok 2:1 (1:1)
Góly: 40. Gonzalez, 84. Jaremčuk - 20. Szmyt
Anderlecht Brusel - Olympique Lyon 1:2 (0:2)
Góly: 61. Cvetkovič - 8. Nartey, 22. Nakamura
/D. Greif (Lyon) bol na lavičke náhradníkov a do duelu nezasiahol/
Sturm Graz - Stade Rennes 0:0
Sunderland AFC - AZ Alkmaar 1:0 (0:0)
Gól: 66. Le Fee (z 11 m)
FC Ararat-Armenia - Sparta Praha 1:4 (0:2)
Góly: 55. Wilson - 20. a 22. Guddal, 53. Mercado, 71. Vydra
/J. Surovčík (Sparta) odchytal celý zápas/
Omonia Nikózia - Celta Vigo 1:0 (0:0)
Gól: 88. Balkovec
/Ľ. Šatka (Omonia) odohral celý zápas/