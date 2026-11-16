Po troch týždňoch späť. Kompany urobil prvý krok k návratu na lavičku Bayernu

Vincent Kompany v pondelok prvýkrát od kolapsu spred viac ako troch týždňov viedol tréning futbalistov Bayernu Mníchov.
Belgický tréner by sa tak po dlhšom čase mohol opäť objaviť na lavičke tímu. Prvý zápas po reprezentačnej prestávke odohrajú nemeckí majstri v piatok proti Kolínu nad Rýnom.
O Kompanyho návrate na ihrisko v pondelok informoval denník Bild, ktorý zverejnil fotografie trénera s ľavou rukou v závese.
Kouč si poranil rameno pri kolapse 23. októbra počas sledovania tréningu rezervného tímu.
Jeho kolaps, v dôsledku ktorého následne strávil takmer týždeň v nemocnici, spôsobilo podráždenie mozgových blán.
Štyridsaťročný Kompany sa do tréningového centra Bayernu vrátil už minulý týždeň a venoval sa predovšetkým rehabilitácii zraneného ramena.
Počas jeho neprítomnosti viedol tím asistent Aaron Danks, ktorý s mužstvom dosiahol štyri víťazstvá a jednu remízu.