Bayern čaká na návrat Kompanyho. Asistent trénera prezradil: Pôsobí veľmi pozitívne

Kouč Bayernu Vincent Kompany.
Kouč Bayernu Vincent Kompany. (Autor: TASR/AP)
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TASR|6. nov 2026 o 13:57
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Pod vedením Kompanyho asistenta Bayern trikrát zvíťazil a raz remizoval.

Tréner Bayernu Mníchov Vincent Kompany robí pokroky v zotavovaní pred víkendovým zápasom tímu na ihrisku Mainzu.

Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii asistent trénera Aaron Danks, správu priniesla agentúra DPA.

Danks zatiaľ nevedel povedať, či sa 40-ročný Belgičan bude môcť vrátiť k svojej úlohe trénera nemeckého majstra po tom, čo pred dvoma týždňami skolaboval a následne po reprezentačnej prestávke, prekonal zápal mozgových blán.

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„Mal som s Vinceom niekoľko veľmi dobrých telefonátov. Pôsobí veľmi pozitívne a zdá sa, že je na najlepšej ceste k úplnému uzdraveniu,“ povedal Danks. Asistent trénera dodal, že dátum Kompanyho návratu zatiaľ nie je stanovený.

„Reprezentačná prestávka poskytuje dobrú príležitosť na zamyslenie a zhodnotenie toho, kedy by sa mohol vrátiť,“ uviedol s tým, že všetci dúfajú, že to bude čo najskôr.

Pod vedením Kompanyho asistenta Bayern v uplynulých štyroch súťažných zápasoch trikrát zvíťazil a raz remizoval.

Ďalšie víťazstvo môže pridať v sobotu v Mainzi – na mieste, kde Bayern utrpel zatiaľ svoju poslednú prehru na ihrisku súpera.

V decembri 2024 prehral 1:2. Odvtedy ťahá sériu 30 zápasov na ihriskách súperov bez prehry, pričom zaznamenal 22 výhier a osem remíz.

„V sobotu nás čaká dôležitý zápas a chceme túto sériu zavŕšiť dobrým výsledkom. Nebude to však ľahké, to vieme,“ povedal Danks.

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    Kouč Bayernu Vincent Kompany.
    Kouč Bayernu Vincent Kompany.
    Bayern čaká na návrat Kompanyho. Asistent trénera prezradil: Pôsobí veľmi pozitívne
    dnes 13:57
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