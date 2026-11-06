Bayern čaká na návrat Kompanyho. Asistent trénera prezradil: Pôsobí veľmi pozitívne

Tréner Bayernu Mníchov Vincent Kompany robí pokroky v zotavovaní pred víkendovým zápasom tímu na ihrisku Mainzu.
Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii asistent trénera Aaron Danks, správu priniesla agentúra DPA.
Danks zatiaľ nevedel povedať, či sa 40-ročný Belgičan bude môcť vrátiť k svojej úlohe trénera nemeckého majstra po tom, čo pred dvoma týždňami skolaboval a následne po reprezentačnej prestávke, prekonal zápal mozgových blán.
„Mal som s Vinceom niekoľko veľmi dobrých telefonátov. Pôsobí veľmi pozitívne a zdá sa, že je na najlepšej ceste k úplnému uzdraveniu,“ povedal Danks. Asistent trénera dodal, že dátum Kompanyho návratu zatiaľ nie je stanovený.
„Reprezentačná prestávka poskytuje dobrú príležitosť na zamyslenie a zhodnotenie toho, kedy by sa mohol vrátiť,“ uviedol s tým, že všetci dúfajú, že to bude čo najskôr.
Pod vedením Kompanyho asistenta Bayern v uplynulých štyroch súťažných zápasoch trikrát zvíťazil a raz remizoval.
Ďalšie víťazstvo môže pridať v sobotu v Mainzi – na mieste, kde Bayern utrpel zatiaľ svoju poslednú prehru na ihrisku súpera.
V decembri 2024 prehral 1:2. Odvtedy ťahá sériu 30 zápasov na ihriskách súperov bez prehry, pričom zaznamenal 22 výhier a osem remíz.
„V sobotu nás čaká dôležitý zápas a chceme túto sériu zavŕšiť dobrým výsledkom. Nebude to však ľahké, to vieme,“ povedal Danks.