Športový riaditeľ prezradil príčinu Kompanyho kolapsu. Trénera Bayernu prepustili z nemocnice

Vincent Kompany.
Vincent Kompany. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. okt 2026 o 22:25
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Štyridsaťročný kormidelník skolaboval v piatok počas tréningu.

Belgického futbalového trénera Vincenta Kompanyho v stredu večer prepustili z nemocnice.

Podľa športového riaditeľa Bayernu Mníchov Maxa Eberla mu diagnostikovali zápal mozgových blán.

Štyridsaťročný kormidelník skolaboval v piatok počas tréningu rezervného tímu Bayernu. „Zistili, o čo ide. Je to zápal mozgových blán, ktorý spôsobil piatkový incident.

Vzhľadom na okolnosti sa mu darí dobre. Dnes ho prepustili z nemocnice, čo je pre nás všetkých najväčšia a najlepšia správa,“ povedal Eberl pred stredajším zápasom Nemeckého pohára proti druholigovému Magdeburgu.

Kompany bude v rehabilitácii pokračovať doma a tím bude naďalej viesť jeho asistent Aaron Danks.

Eberl odmietol, že by kolaps súvisel s účinkovaním v najvyššej nemeckej súťaži: „Je to choroba. Môže postihnúť kohokoľvek z nás. Nemá to nič spoločné s tlakom, pod ktorým sme v Bundeslige.“

Kompanyho nedávno trápila aj vírusová infekcia a problémy s bedrovým kĺbom, pripomenula agentúra DPA.

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Vincent Kompany.
    Vincent Kompany.
    Športový riaditeľ prezradil príčinu Kompanyho kolapsu. Trénera Bayernu prepustili z nemocnice
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