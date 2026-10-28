Športový riaditeľ prezradil príčinu Kompanyho kolapsu. Trénera Bayernu prepustili z nemocnice

Belgického futbalového trénera Vincenta Kompanyho v stredu večer prepustili z nemocnice.
Podľa športového riaditeľa Bayernu Mníchov Maxa Eberla mu diagnostikovali zápal mozgových blán.
Štyridsaťročný kormidelník skolaboval v piatok počas tréningu rezervného tímu Bayernu. „Zistili, o čo ide. Je to zápal mozgových blán, ktorý spôsobil piatkový incident.
Vzhľadom na okolnosti sa mu darí dobre. Dnes ho prepustili z nemocnice, čo je pre nás všetkých najväčšia a najlepšia správa,“ povedal Eberl pred stredajším zápasom Nemeckého pohára proti druholigovému Magdeburgu.
Kompany bude v rehabilitácii pokračovať doma a tím bude naďalej viesť jeho asistent Aaron Danks.
Eberl odmietol, že by kolaps súvisel s účinkovaním v najvyššej nemeckej súťaži: „Je to choroba. Môže postihnúť kohokoľvek z nás. Nemá to nič spoločné s tlakom, pod ktorým sme v Bundeslige.“
Kompanyho nedávno trápila aj vírusová infekcia a problémy s bedrovým kĺbom, pripomenula agentúra DPA.