Po problémoch sa Kompany vráti na lavičku Bayernu. Prezident hovorí o obrovskom strese

Na snímke tréner Bayernu Mníchov Vincent Kompany.
Na snímke tréner Bayernu Mníchov Vincent Kompany. (Autor: TASR)
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TASR|8. nov 2026 o 13:53
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Skolaboval počas tréningu pred niečo vyše dvoma týždňami a previezli ho do nemocnice.

Tréner futbalistov Bayernu Mníchov Vincent Kompany sa vráti za dva až tri týždne, uviedol v nedeľu čestný prezident klubu Uli Hoeness.

Kompany skolaboval počas tréningu pred niečo vyše dvoma týždňami a previezli ho do nemocnice, kde mu lekári diagnostikovali zápal mozgových blán.

V nasledujúcich piatich zápasoch ho zastúpil asistent trénera Aaron Danks, pričom tím pod jeho vedením štyrikrát vyhral a raz remizoval.

„Po reprezentačnej prestávke, o dva či tri týždne, bude späť na lavičke,“ povedal Hoeness pre Bayerischer Rundfunk.

Lídri tabuľky Bundesligy v sobotu zvíťazili na ihrisku Mainzu 2:1 a po reprezentačnej prestávke ich najbližší zápas čaká až 20. novembra, keď doma privítajú Kolín.

Očakáva sa, že v tom čase už bude Kompany späť, no Hoeness naznačil, že tento termín nemusí stihnúť.

„Myslím si, že to bola veľmi zlá, zanedbaná chrípka. Je pod obrovským stresom. Pracuje 12 hodín denne, šesť dní v týždni.

To už bolo jednoducho priveľa,“ uviedol Hoeness. Informovala agentúra dpa.

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