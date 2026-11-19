Tréner futbalistov Bayernu Mníchov Vincent Kompany sa už cíti zdravý a teší sa na návrat na lavičku Bayernu Mníchov v piatkovom domácom zápase s Kolínom. Povedal to vo štvrtok na svojej prvej tlačovej konferencii po kolapse.
„Som vo veľmi dobrom zdravotnom stave. Absolvoval som množstvo vyšetrení a všetky dopadli dobre,“ uviedol s tým, že zo zdravotných problémov nevyplývajú žiadne ďalšie dôsledky.
Kompany skolaboval v piatok 23. októbra počas tréningu rezervného tímu, ktorý sledoval ako divák. Podľa generálneho riaditeľa mníchovského klubu Jana-Christiana Dreesena utrpel záchvat, konkrétne išlo o také silné kŕče, že si zranil obe ramená.
Dressen: Takmer nepredstaviteľné
Následne ho previezli do nemocnice, kde mu diagnostikovali zápal mozgových blán. „Je to takmer nepredstaviteľné,“ poznamenal Dressen a uviedol, že mladí hráči klubu boli z toho, čo videli, „šokovaní“.
Zápas rezervy Bayernu následne odložili. Kompany už podstúpil operáciu jedného ramena a podľa Dreesena ho čaká ešte zákrok na druhom.
Belgický tréner sa tento týždeň vrátil k vedeniu tréningu tímu, prvýkrát od spomínaného incidentu. Pre zranenia ramien musel mať ľavú ruku zafixovanú.
Kompany, ktorý sa medzitým zotavil aj zo zápalu mozgových blán, sa vráti na lavičku v piatok proti Kolínu.
Všetko dopadlo perfektne
Na predzápasovej tlačovke sa poďakoval všetkým za podporu, ktorú dostal. „Som vďačný za podporu. Bolo to veľmi intenzívne.
V tom čase to bola nová skúsenosť. Keď sa na to pozriem spätne, všetko dopadlo perfektne. Dostalo sa mi okamžitej podpory od klubu aj od lekárov. Som za to veľmi vďačný,“ povedal.
Kompany uviedol, že tento incident ho prinútil zamyslieť sa nad svojím zdravím inak. Priznal, že keď sa vrátil na zápas proti Arsenalu, hoci v tom týždni bojoval s vírusovou infekciou, zrejme „dostatočne nepočúval“ signály svojho tela.
Počas jeho neprítomnosti viedol mužstvo asistent trénera Aaron Danks, pod ktorého vedením tím neprehral ani v jednom z piatich zápasov.
Víťazstvo v Lige majstrov nad Atleticom Madrid 2:0 označil za jeden z najkrajších momentov jeho trénerskej kariéry, hoci pri ňom nebol.
Ozval sa mi takmer každý tréner
Potešili ho aj reakcie jeho trénerských kolegov, hoci konkrétne mená neuviedol: „Neustále medzi sebou súperíme, ale ozval sa mi takmer každý tréner. Možno je práve toto jedna z krásnych stránok tohto športu, o ktorej ľudia možno ani nevedia.
Nezáležalo na tom, či sme sa v minulosti pohádali alebo mali odlišné názory - napriek tomu sa ozvali.“
Vedenie klubu zvolilo počas Kompanyho rekonvalescencie prístup, pri ktorom ho vynechávalo z rozhodovania o zápasoch, aby sa mohol plne sústrediť na svoje zdravie.
„Mám za sebou najdlhšie voľno, aké som kedy zažil. Bola to tá najdlhšia reprezentačná prestávka, akú som kedy mal. Môže sa to stať každému, ale človek sa z toho môže poučiť,“ dodal. Informovala agentúra DPA.