Niké liga - 15. kolo
Komárno - Žilina 0:3 (0:2)
Góly: 22. Šimko (vl.), 23. Homet Ruiz, 85. Adang
Rozhodovali: Kráľovič - Košecký, Zemko
Komárno: Pindroch - Šmehyl (65. Ganbold), Vlasenko, Šimko, Špiriak, Palan (86. Oppong) - Tamas, Žák (72. Ožvolda), Domonkos (86. Lacza), Masaryk - Sylvestr (65. Bayemi)
Žilina: Šípoš - Roginič, Minárik, Narimanidze - Hranica, Káčer, Bzdyl, Traore - Homet Ruiz, Iľko (72. Bilalovič), Faško (81. Adang)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v sobotňajšom zápase 16. kola Niké ligy na pôde Komárna 3:0.
Presvedčivý triumf rozdielom triedy zariadili vlastenec Martina Šimka a presné zakončenia Daniela Hometa Ruiza a Xaviera Adanga.
Žilinčania potvrdili dobrú formu na ihriskách súperov, kde sú aj naďalej v prebiehajúcej sezóne nezdolaní. Komárno prehralo druhý duel za sebou a v tabuľke mu patrí 9. miesto.
Skóre stretnutia otvorili hostia, no zásluhou domáceho kapitána Šimka. V 22. minúte predĺžil Faškov rohový kop Roginič a loptu si do vlastnej siete tečoval práve Šimko.
Už o minútu neskôr sa presadil Žilinčan, keď Iľko našiel presnou prihrávkou medzi stopérov Komárna Hometa Ruiza a ten namieril presne.
Domáci si vypracovali ďalšiu šancu v 50. minúte, no Masaryk iba opečiatkoval konštrukciu žilinskej brány.
Po hodine hry strelecké pokusy utíchli, no hostia ešte stihli v závere pridať poistný gól. Na konečných 3:0 upravil po ďalšom rohu striedajúci Adang.