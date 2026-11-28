Futbalisti KFC Komárno a MŠK Žilina dnes hrajú zápas 16. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: KFC Komárno - MŠK Žilina dnes (Niké Liga LIVE, 16. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
28.11.2026 o 15:30
16. kolo
KFC Komárno
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prehľad
Rozhodca: Kráľovič – Košecký, Zemko.
Prenos
Futbalová Niké liga pokračuje počas víkendu zápasmi 16. kola, v rámci ktorého sa žilinskí šošoni predstavia na ihrisku KFC Komárno. Stretnutie je na programe v sobotu 28. novembra o 15:30 hod.
Žilinčania vstupujú do zápasu z tretej priečky tabuľky so ziskom 31 bodov za deväť víťazstiev, štyri remízy a dve prehry. Na druhý Slovan Bratislava strácajú iba v rámci gólového rozdielu, od vedúcej Dunajskej Stredy ich delí desať bodov. S 39 strelenými gólmi disponujú druhou najproduktívnejšou ofenzívou súťaže.
Šošoni sa nachádzajú vo veľmi dobrej forme, keď v posledných troch ligových zápasoch zdolali Michalovce (4:1), Skalicu (4:2) a Banskú Bystricu (2:0). Navyše v utorok zvíťazili v Slovnaft Cupe nad Ružomberkom 1:0.
Komárnu patrí v aktuálnej tabuľke deviata priečka so ziskom 13 bodov a skóre 13:20. Futbalisti z juhu Slovenska zaznamenali v doterajšom priebehu sezóny dve víťazstvá, sedem remíz a šesť prehier. Po cenných víťazstvách nad Trnavou (2:1) a Michalovcami (2:0) však v uplynulom kole podľahli vedúcej Dunajskej Strede 0:3.
Mužstvo trénera Pavla Gregoru však po zmene na trénerskom poste zaznamenalo výsledkové zlepšenie. Medzi jeho výrazné osobnosti patria skúsený brankár Branislav Pindroch, kapitán Martin Šimko, Filip Kiss či bývalý hráč Žiliny Ján Bernát. V ofenzíve si bude potrebné dať pozor predovšetkým na Jakuba Sylvestra, Andyho Masaryka a Kristófa Domonkosa.
Na žilinskej strane patrí medzi najvýraznejšie osobnosti Michal Faško, ktorý si v aktuálnom ligovom ročníku pripísal deväť gólov a šesť asistencií, pričom mu patrí štvrté miesto v tabuľke ligových strelcov.
Vzájomná bilancia hovorí v prospech Žilinčanov, ktorí zo šiestich súťažných stretnutí vyhrali päť a raz prehrali pri celkovom skóre 10:5. V augustovom meraní síl aktuálnej sezóny triumfovali šošoni pod Dubňom 2:1. Sobotňajší duel bude zároveň premiérovým vystúpením Žiliny na novom komárňanskom štadióne.
Papierovým favoritom sú hostia, ktorí budú chcieť zaknihovať štvrté ligové víťazstvo v rade. Kľúčom k úspechu bude efektivita v zakončení, trpezlivosť pri prekonávaní defenzívy súpera a koncentrácia počas celého stretnutia. Zisk troch bodov by Žilinu pred záverečnými dvoma kolami jesennej časti sezóny udržal v boji o najvyššie priečky.
Žilinčania vstupujú do zápasu z tretej priečky tabuľky so ziskom 31 bodov za deväť víťazstiev, štyri remízy a dve prehry. Na druhý Slovan Bratislava strácajú iba v rámci gólového rozdielu, od vedúcej Dunajskej Stredy ich delí desať bodov. S 39 strelenými gólmi disponujú druhou najproduktívnejšou ofenzívou súťaže.
Šošoni sa nachádzajú vo veľmi dobrej forme, keď v posledných troch ligových zápasoch zdolali Michalovce (4:1), Skalicu (4:2) a Banskú Bystricu (2:0). Navyše v utorok zvíťazili v Slovnaft Cupe nad Ružomberkom 1:0.
Komárnu patrí v aktuálnej tabuľke deviata priečka so ziskom 13 bodov a skóre 13:20. Futbalisti z juhu Slovenska zaznamenali v doterajšom priebehu sezóny dve víťazstvá, sedem remíz a šesť prehier. Po cenných víťazstvách nad Trnavou (2:1) a Michalovcami (2:0) však v uplynulom kole podľahli vedúcej Dunajskej Strede 0:3.
Mužstvo trénera Pavla Gregoru však po zmene na trénerskom poste zaznamenalo výsledkové zlepšenie. Medzi jeho výrazné osobnosti patria skúsený brankár Branislav Pindroch, kapitán Martin Šimko, Filip Kiss či bývalý hráč Žiliny Ján Bernát. V ofenzíve si bude potrebné dať pozor predovšetkým na Jakuba Sylvestra, Andyho Masaryka a Kristófa Domonkosa.
Na žilinskej strane patrí medzi najvýraznejšie osobnosti Michal Faško, ktorý si v aktuálnom ligovom ročníku pripísal deväť gólov a šesť asistencií, pričom mu patrí štvrté miesto v tabuľke ligových strelcov.
Vzájomná bilancia hovorí v prospech Žilinčanov, ktorí zo šiestich súťažných stretnutí vyhrali päť a raz prehrali pri celkovom skóre 10:5. V augustovom meraní síl aktuálnej sezóny triumfovali šošoni pod Dubňom 2:1. Sobotňajší duel bude zároveň premiérovým vystúpením Žiliny na novom komárňanskom štadióne.
Papierovým favoritom sú hostia, ktorí budú chcieť zaknihovať štvrté ligové víťazstvo v rade. Kľúčom k úspechu bude efektivita v zakončení, trpezlivosť pri prekonávaní defenzívy súpera a koncentrácia počas celého stretnutia. Zisk troch bodov by Žilinu pred záverečnými dvoma kolami jesennej časti sezóny udržal v boji o najvyššie priečky.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
15
13
2
0
45:9
41
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
9
4
2
33:15
31
V
R
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
9
4
2
39:27
31
V
V
V
R
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
15
8
4
3
29:18
28
V
V
P
R
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
15
6
3
6
25:26
21
R
V
P
V
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
15
4
7
4
33:27
19
R
P
V
P
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
15
4
2
9
12:26
14
P
P
P
P
R
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
15
4
2
9
14:29
14
P
P
P
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
15
2
7
6
13:20
13
P
V
V
R
P
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
15
3
3
9
13:30
12
P
P
V
P
V
11
AS TrenčínAS Trenčín
15
2
5
8
16:32
11
R
R
P
P
R
12
MFK SkalicaMFK Skalica
15
2
5
8
16:29
11
R
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body