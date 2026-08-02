ONLINE: KFC Komárno - FC Spartak Trnava dnes, Niké liga LIVE (2. kolo)

Futbalisti KFC Komárno a FC Spartak Trnava dnes hrajú zápas 2. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: KFC Komárno - FC Spartak Trnava dnes (Niké Liga LIVE, 2. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
02.08.2026 o 19:00
2. kolo
KFC Komárno
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trnava
Prehľad
Rozhodca: Očenáš – Bednár, Jánošík..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 2. kola Niké ligy 2026/27 medzi KFC Komárno a FC Spartak Trnava.
KFC Komárno
Deň D. Futbal v Komárne dosiahne významný míľnik vo svojej vyše 120-ročnej histórie. Domáci hráči sa konečne predstavia na novom štadióne, ktorý bol vo výstavbe neuveriteľné tri roky. Komárnu sa podarilo poslať pozvánku divákom cennou remízou 1:1 v Trenčíne. Počas soboty klub informoval o predaných 4 000 lístkoch, tesne pred polnocou zaznievali hlasy, ktoré vraveli už o vypredaní.
FC Spartak Trnava
Trnava veľmi slabo začala túto sezónu. V prvom kole v krajskom derby nedokázala poraziť Skalicu. Ešte horšie to dopadlo v Konferenčnej lige. Spartak si vylámal zuby na CSKA 1948 Sofia. Čierno-červení padli v penaltovom rozstrele. Stredopoliara Romana Begalu čaká zaujímavá konfrontácia. V súperovom drese sa predstavia Ján Bernát s Andym Masarykom. Trojica zmenila pôsobiská po spoločnom angažmáne v Tatrane Prešov.
KFC Komárno
Deň D. Futbal v Komárne dosiahne významný míľnik vo svojej vyše 120-ročnej histórie. Domáci hráči sa konečne predstavia na novom štadióne, ktorý bol vo výstavbe neuveriteľné tri roky. Komárnu sa podarilo poslať pozvánku divákom cennou remízou 1:1 v Trenčíne. Počas soboty klub informoval o predaných 4 000 lístkoch, tesne pred polnocou zaznievali hlasy, ktoré vraveli už o vypredaní.
FC Spartak Trnava
Trnava veľmi slabo začala túto sezónu. V prvom kole v krajskom derby nedokázala poraziť Skalicu. Ešte horšie to dopadlo v Konferenčnej lige. Spartak si vylámal zuby na CSKA 1948 Sofia. Čierno-červení padli v penaltovom rozstrele. Stredopoliara Romana Begalu čaká zaujímavá konfrontácia. V súperovom drese sa predstavia Ján Bernát s Andym Masarykom. Trojica zmenila pôsobiská po spoločnom angažmáne v Tatrane Prešov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
2
0
0
7:0
6
V
V
2
MFK SkalicaMFK Skalica
2
1
1
0
3:2
4
V
R
3
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
2
1
0
1
2:3
3
P
V
4
FC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
2
0
7:7
2
R
R
5
AS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
6
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
1
0
1
0
1:1
1
R
7
MFK RužomberokMFK Ružomberok
2
0
1
1
2:3
1
P
R
8
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
1
0
1
0
4:4
1
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
1
0
1
0
1:1
1
R
10
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
1
0
1
0
1:1
1
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
1
0
0
1
0:2
0
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
1
0
0
1
0:4
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body